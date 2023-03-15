Курганские власти придумали, как заманить студентов на заводы

Для курганских студентов-промышленников выделили тысячу бюджетных мест в колледжах

Курганские колледжи получат бюджетные места на профессии промышленной отрасли Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Кургана придумали способ заманивать студентов местных колледжей на заводы. Они добавили бюджетные места в коледжах для промышленных специальностей. Об этом сообщает заместитель губернатора области по экономической политике Владимир Архипов во время прямого эфира.

«Скорректированы объем и структура подготовки кадров. Выделено 28% бюджетных мест под профессии промышленной отрасли. Это практически 1 200 бюджетных мест», — рассказал Архипов во время прямой трансляции в группе «Правительство Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что для студентов, которые будут проходить практику на оборонных предприятиях, появится возможность пройти профподготовку непосредственно на заводе. Замглавы региона пояснил, что почти десяток преподавателей привлечены к работе в учебный центр Курганмашзавода. Архипов также добавил, что вся образовательная программа для студентов-промышленников была обновлена под запросы курганских оборонных предприятий.

URA.RU писало ранее, что сотни курганских студентов отправляют работать на оборонные предприятия. К работе также привлекают безработных и работающих вахтой за пределами региона, обучающихся учреждений СПО и вузов.