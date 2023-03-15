15 марта 2023

Курганские власти придумали, как заманить студентов на заводы

Для курганских студентов-промышленников выделили тысячу бюджетных мест в колледжах
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский завод комплексных технологий , рабочие в цехе, курганский завод комплексных технологий, кзкт
Курганские колледжи получат бюджетные места на профессии промышленной отрасли Фото:

Власти Кургана придумали способ заманивать студентов местных колледжей на заводы. Они добавили бюджетные места в коледжах для промышленных специальностей. Об этом сообщает заместитель губернатора области по экономической политике Владимир Архипов во время прямого эфира.

«Скорректированы объем и структура подготовки кадров. Выделено 28% бюджетных мест под профессии промышленной отрасли. Это практически 1 200 бюджетных мест», — рассказал Архипов во время прямой трансляции в группе «Правительство Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что для студентов, которые будут проходить практику на оборонных предприятиях, появится возможность пройти профподготовку непосредственно на заводе. Замглавы региона пояснил, что почти десяток преподавателей привлечены к работе в учебный центр Курганмашзавода. Архипов также добавил, что вся образовательная программа для студентов-промышленников была обновлена под запросы курганских оборонных предприятий.

URA.RU писало ранее, что сотни курганских студентов отправляют работать на оборонные предприятия. К работе также привлекают безработных и работающих вахтой за пределами региона, обучающихся учреждений СПО и вузов.

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Власти Кургана придумали способ заманивать студентов местных колледжей на заводы. Они добавили бюджетные места в коледжах для промышленных специальностей. Об этом сообщает заместитель губернатора области по экономической политике Владимир Архипов во время прямого эфира. «Скорректированы объем и структура подготовки кадров. Выделено 28% бюджетных мест под профессии промышленной отрасли. Это практически 1 200 бюджетных мест», — рассказал Архипов во время прямой трансляции в группе «Правительство Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что для студентов, которые будут проходить практику на оборонных предприятиях, появится возможность пройти профподготовку непосредственно на заводе. Замглавы региона пояснил, что почти десяток преподавателей привлечены к работе в учебный центр Курганмашзавода. Архипов также добавил, что вся образовательная программа для студентов-промышленников была обновлена под запросы курганских оборонных предприятий. URA.RU писало ранее, что сотни курганских студентов отправляют работать на оборонные предприятия. К работе также привлекают безработных и работающих вахтой за пределами региона, обучающихся учреждений СПО и вузов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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