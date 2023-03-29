Москвич похитил 12 тысяч лотерейных билетов, но так и не выиграл приз

В Москве продавец лотерейных билетов с февраля по сентябрь 2022 года систематически производил кражу билетов. Однако, несмотря на 12 тысяч украденных лотерейных билетов, ни один из них не оказался выигрышным.
«Мужчина начал подворовывать лотерейные билеты. По версии следствия, с февраля по сентябрь 2022 года Андрей украл 11 979 билетов на сумму в 1,3 миллиона рублей, но среди них не оказалось выигрышного», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что на 50-летнего мужчину завели уголовное дело по статье о растрате в особо крупном размере, которое грозит лишением свободы сроком до десяти лет.
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