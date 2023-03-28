Полицейский вытащил четверых челябинцев из пожара

Полицейский заметил, что из окон второго этажа валит дым и виднеется пламя Фото: Илья Московец © URA.RU

В Симе Ашинском районе Челябинской области полицейский вытащил из пожара четырех жильцов дома. О том, что он услышал крики на улице и бросился на помощь, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Старший оперуполномоченный уголовного розыска по Ашинскому району майор полиции Александр Галкин вынес из загоревшегося общежития четырех жителей. Находясь в здании, он услышал женский крик. Майор выбежал на улицу и увидел женщину, которая рассказала, что в одной из комнат общежития начался пожар. Сотрудник полиции сообщил о случившемся в экстренные службы и бросился на помощь», — уточнила Волк.

Силовик нашел в комнате потерявших сознание мужчину и женщину. В этот момент сознание потеряла и сообщившая о пожаре, которая поднялась туда вместе с ним. Галкин вынес их всех на улицу и вернулся за жительницей соседней комнаты. Она не могла самостоятельно выбраться из огня.

Пожарные ликвидировали огонь, а медики оказали помощь эвакуированным. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.