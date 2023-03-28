28 марта 2023

Власти Ханты-Мансийска презентовали новую умную квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
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Системами квартиры можно управлять через смартфон Фото:

В Ханты-Мансийске презентовали новую умную квартиру. Ее создали для мужчины с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в мэрии города.

«У мужчины поражение опорно-двигательного аппарата, поэтому в быту ему необходима помощь. Для этого квартира оснащается „умными“ автоматизированными системами, которые самостоятельно поддерживают заданную температуру, перекрывают водоснабжение и отопление при утечках, при срабатывании пожарных датчиков отправляют сообщение в службу 112», — говорится на сайте мэрии.

В квартире через телефон можно управлять светом и шторами на окнах. Также здесь должны установить видеодомофон.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Ханты-Мансийска пообещали каждый год оснащать жилье инвалидов «умными» технологиями. Город стал первым в Югре, где внедрили практику создания подобного жилья для людей с ОВЗ.

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В Ханты-Мансийске презентовали новую умную квартиру. Ее создали для мужчины с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в мэрии города. «У мужчины поражение опорно-двигательного аппарата, поэтому в быту ему необходима помощь. Для этого квартира оснащается „умными“ автоматизированными системами, которые самостоятельно поддерживают заданную температуру, перекрывают водоснабжение и отопление при утечках, при срабатывании пожарных датчиков отправляют сообщение в службу 112», — говорится на сайте мэрии. В квартире через телефон можно управлять светом и шторами на окнах. Также здесь должны установить видеодомофон. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Ханты-Мансийска пообещали каждый год оснащать жилье инвалидов «умными» технологиями. Город стал первым в Югре, где внедрили практику создания подобного жилья для людей с ОВЗ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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