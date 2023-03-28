Власти Ханты-Мансийска презентовали новую умную квартиру

29 марта 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Системами квартиры можно управлять через смартфон Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ханты-Мансийске презентовали новую умную квартиру. Ее создали для мужчины с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в мэрии города. «У мужчины поражение опорно-двигательного аппарата, поэтому в быту ему необходима помощь. Для этого квартира оснащается „умными“ автоматизированными системами, которые самостоятельно поддерживают заданную температуру, перекрывают водоснабжение и отопление при утечках, при срабатывании пожарных датчиков отправляют сообщение в службу 112», — говорится на сайте мэрии. В квартире через телефон можно управлять светом и шторами на окнах. Также здесь должны установить видеодомофон. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Ханты-Мансийска пообещали каждый год оснащать жилье инвалидов «умными» технологиями. Город стал первым в Югре, где внедрили практику создания подобного жилья для людей с ОВЗ.

В Ханты-Мансийске презентовали новую умную квартиру. Ее создали для мужчины с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в мэрии города. «У мужчины поражение опорно-двигательного аппарата, поэтому в быту ему необходима помощь. Для этого квартира оснащается „умными“ автоматизированными системами, которые самостоятельно поддерживают заданную температуру, перекрывают водоснабжение и отопление при утечках, при срабатывании пожарных датчиков отправляют сообщение в службу 112», — говорится на сайте мэрии. В квартире через телефон можно управлять светом и шторами на окнах. Также здесь должны установить видеодомофон. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Ханты-Мансийска пообещали каждый год оснащать жилье инвалидов «умными» технологиями. Город стал первым в Югре, где внедрили практику создания подобного жилья для людей с ОВЗ.