Мэр Ханты-Мансийска пообещал обеспечить инвалидов «умными» квартирами

21 марта 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Власти обещают каждый год оснащать «умными» технологиями не менее двух квартир Фото: Алексей Григорьев © URA.RU Власти Ханты-Мансийска (ХМАО) пообещали каждый год оснащать жилье инвалидов «умными» технологиями. Об этом рассказал мэр города Максим Ряшин. «В нашем городе уже несколько лет действует проект „Умная квартира для инвалида“. На сегодняшний день четыре квартиры оснащены современным оборудованием, которое помогает хантымансийцам с инвалидностью в быту. Берем на себя обязательства каждый год оснащать не менее двух квартир такими технологиями для тех, кому это необходимо», — написал Ряшин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Ханты-Мансийска разрешили школьникам ездить в автобусах бесплатно. Такую меру ввели на время проведения чемпионата России по биатлону и лыжным гонкам.

Власти Ханты-Мансийска (ХМАО) пообещали каждый год оснащать жилье инвалидов «умными» технологиями. Об этом рассказал мэр города Максим Ряшин. «В нашем городе уже несколько лет действует проект „Умная квартира для инвалида“. На сегодняшний день четыре квартиры оснащены современным оборудованием, которое помогает хантымансийцам с инвалидностью в быту. Берем на себя обязательства каждый год оснащать не менее двух квартир такими технологиями для тех, кому это необходимо», — написал Ряшин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Ханты-Мансийска разрешили школьникам ездить в автобусах бесплатно. Такую меру ввели на время проведения чемпионата России по биатлону и лыжным гонкам.