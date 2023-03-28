28 марта 2023

В Кургане иностранца, подкурившего от Вечного огня, выпустили из-под стражи

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция Свеча памяти. Курган, мемориал памяти, вечный огонь
Курганский суд выпустил иностранца из СИЗО после скандала с Вечным огнем Фото:

Курганский областной суд удовлетворил апелляцию гражданина иностранного государства, подозреваемого в осквернении символов Воинской славы, и изменил ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом говорится на сайте организации.

«Уголовные дела — апелляция. Перечень статей УК РФ: ст. 354.1 ч.3. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Определение (постановление) отменено», — говорится в судебной картотеке.

Источники URA.RU, близкие к правоохранительным органам, подтвердили, что иностранца выпустят из следственного изолятора. «Мужчине изменили меру пресечения на домашний арест», — рассказали они.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане возбудили уголовное дело в отношении иностранца за оскорбление символа памяти Великой Отечественной войны. Мужчине грозит до трех лет колонии за то, что он в нетрезвом виде залез на мемориал памяти и подкурил от Вечного огня.

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Курганский областной суд удовлетворил апелляцию гражданина иностранного государства, подозреваемого в осквернении символов Воинской славы, и изменил ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом говорится на сайте организации. «Уголовные дела — апелляция. Перечень статей УК РФ: ст. 354.1 ч.3. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Определение (постановление) отменено», — говорится в судебной картотеке. Источники URA.RU, близкие к правоохранительным органам, подтвердили, что иностранца выпустят из следственного изолятора. «Мужчине изменили меру пресечения на домашний арест», — рассказали они. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане возбудили уголовное дело в отношении иностранца за оскорбление символа памяти Великой Отечественной войны. Мужчине грозит до трех лет колонии за то, что он в нетрезвом виде залез на мемориал памяти и подкурил от Вечного огня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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