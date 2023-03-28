В Кургане иностранца, подкурившего от Вечного огня, выпустили из-под стражи

Курганский суд выпустил иностранца из СИЗО после скандала с Вечным огнем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд удовлетворил апелляцию гражданина иностранного государства, подозреваемого в осквернении символов Воинской славы, и изменил ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом говорится на сайте организации.

«Уголовные дела — апелляция. Перечень статей УК РФ: ст. 354.1 ч.3. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Определение (постановление) отменено», — говорится в судебной картотеке.

Источники URA.RU, близкие к правоохранительным органам, подтвердили, что иностранца выпустят из следственного изолятора. «Мужчине изменили меру пресечения на домашний арест», — рассказали они.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане возбудили уголовное дело в отношении иностранца за оскорбление символа памяти Великой Отечественной войны. Мужчине грозит до трех лет колонии за то, что он в нетрезвом виде залез на мемориал памяти и подкурил от Вечного огня.