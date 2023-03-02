В Кургане иностранцу грозит трехлетний срок за то, что он прикурил от Вечного огня

Иностранец в Кургане прикурил от Вечного огня и попал в полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возбудили уголовное дело в отношении иностранца, который в нетрезвом виде подкурил сигарету от Вечного огня, — ему грозит до трех лет лишения свободы. Информация появилась на сайте регионального СУ СКР.

«В г. Кургане мужчина взобрался и встал ногами на гранитный постамент, где горит Вечный огонь, от которого впоследствии осуществил прикуривание сигареты <…> в отношении иностранного гражданина, 1993 г. р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 354.1 УК РФ», — рассказали в следкоме. Нарушителя задержал наряд патрульно-постовой службы.

В отделе полиции выяснилось, что 29-летний выходец из среднеазиатской республики с видом на жительство находится в нетрезвом виде, привели подробности в УМВД региона. Мужчину заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы России.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане выросло число административных нарушений, совершенных мигрантами. В прошлом году таким нарушителям аннулировали 78 видов на жительство.