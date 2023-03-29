Полпред Якушев отметил результаты Уральского и Западно-Сибирского научных центров

29 марта 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Эффективность любой деятельности — это, прежде всего, практический результат, считает Владимир Якушев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский и Западно-Сибирский межрегиональные научно-образовательные центры (НОЦ) перевыполнили практически все плановые показатели по итогам 2022 года. Успехи НОЦ отметил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. «Эффективность любой деятельности — это, прежде всего, практический результат. Уральский и Западно-Сибирский НОЦ показывают системные успехи в реализации проектов. Уже не первый год количество разработок, переданных для внедрения в производства реального сектора экономики, превышает плановые показатели. Что особенно важно, эти решения отвечают на самые актуальные запросы российской экономики и других сфер», — сказал Владимир Якушев. Проекты, реализованные под эгидой Уральского и Западно-Сибирского НОЦ позволяют решать вопросы в области импортозамещения и технологического суверенитета нашей страны. Для атомной промышленности разработаны элементы технологического оборудования, используемого в жидкосолевых реакторах. Созданы высокочастнотные радары ближнего и дальнего действия, повышающие функциональные свойства беспилотников. Идет запуск серийного производства для выхаживания новорожденных. В сфере автомобилестроения совместно с АЗ «Урал» создан опытный образец арктического пассажирского автобуса, образец которого прошел успешные испытания при экстремально низких температурах. В портфели проектов Уральского и Западно-Сибирского НОЦ входят «зрелые» проекты высокой степени готовности и те, что находятся на старте реализации. Для этого действуют разные механизмы финансовой поддержки со стороны государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральский и Западно-Сибирский межрегиональные научно-образовательные центры (НОЦ) перевыполнили практически все плановые показатели по итогам 2022 года. Успехи НОЦ отметил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. «Эффективность любой деятельности — это, прежде всего, практический результат. Уральский и Западно-Сибирский НОЦ показывают системные успехи в реализации проектов. Уже не первый год количество разработок, переданных для внедрения в производства реального сектора экономики, превышает плановые показатели. Что особенно важно, эти решения отвечают на самые актуальные запросы российской экономики и других сфер», — сказал Владимир Якушев. Проекты, реализованные под эгидой Уральского и Западно-Сибирского НОЦ позволяют решать вопросы в области импортозамещения и технологического суверенитета нашей страны. Для атомной промышленности разработаны элементы технологического оборудования, используемого в жидкосолевых реакторах. Созданы высокочастнотные радары ближнего и дальнего действия, повышающие функциональные свойства беспилотников. Идет запуск серийного производства для выхаживания новорожденных. В сфере автомобилестроения совместно с АЗ «Урал» создан опытный образец арктического пассажирского автобуса, образец которого прошел успешные испытания при экстремально низких температурах. В портфели проектов Уральского и Западно-Сибирского НОЦ входят «зрелые» проекты высокой степени готовности и те, что находятся на старте реализации. Для этого действуют разные механизмы финансовой поддержки со стороны государства.