Курганскому бизнесмену грозит штраф в 15 млн за экспорт зерна

В Кургане задержали нарушителей, перевозящих зерно за границу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский бизнесмен при отправке на экспорт крупной партии зерна нарушил правила перевозок и может получить штраф до 15 млн рублей. О задержанном грузе URA.RU рассказали источники из транспортной отрасли.

«На спецстоянке появились 10 грузовиков с перегрузом, задержанные Ространснадзором. Машины нанимал курганский предприниматель для экспорта зерна. Отправителю грозят штрафы до полутора миллионов на каждую машину», — рассказали источники. Итоговая сумма штрафа может составить до 15 млн.

По версии источников URA.RU, коммерсант попытался оказать давление на транспортников и предлагал отпустить машины. Также инсайдеры рассказали, что большинство машин с перегрузом, нарушая правила, идут в сторону границы с Казахстаном по ночам. «В сутки до 100 машин уходит за границу, перегруз почти у всех. У многих водителей нет прав и неправильно оформлены документы на груз. К трафику грузовиков требуется повышенное внимание контролирующих органов», — говорят собеседники редакции.

Задержание грузовиков стало результатом такой совместной проверки Уральского правления Ространснадзора, прокуратуры, УМВД и УГИБДД области. «За нарушения допустимой массы и нагрузки на ось от 20 до 50% при осуществлении перевозки зерна задержаны и помещены на штрафную стоянку 10 тяжеловесных автотранспортных средств», — привели данные в управлении Ространснадзора по УрФО. По результатам проверки примут решение о возбуждении административных дел.

В управлении заметили, что подобные проверки в Курганской области будут продолжаться. Это связано с наступлением весеннего периода, когда воздействие перегруженных машин на покрытие автодорог наиболее губительно.

Ранее URA.RU сообщало, что власти запретят грузовикам с массой на ось более 5 тонн ездить по дорогам. Запрет вводится на весенне-летний период.