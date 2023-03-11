Власти запретят большегрузам ездить по курганским дорогам

12 марта 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Весной и летом в Кургане ограничат движение для большегрузов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для большегрузов весом более 5 тонн введут запрет на передвижение по дорогам Кургана весной и летом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. «В целях сохранности автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения администрация Кургана постановляет: ввести на автодорогах общего пользования с 10 апреля по 9 мая 2023 года сроком на 30 дней временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза. Установить предельно допустимое значение нагрузки на любую из осей транспортного средства на период временного ограничения движения равное 5 тонн», — указано в документе, подписанном главой города. Также временное ограничение для большегрузов установят с 20 мая по 31 августа при условии, если температура воздуха днем превысит 32 °C. Временный запрет движения весной и летом не распространится на пассажирские автобусы, на грузовики, перевозящие продукты, лекарства, животных, топливо, а также на транспортные средства, вывозящие мусор на свалку.

Для большегрузов весом более 5 тонн введут запрет на передвижение по дорогам Кургана весной и летом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. «В целях сохранности автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения администрация Кургана постановляет: ввести на автодорогах общего пользования с 10 апреля по 9 мая 2023 года сроком на 30 дней временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза. Установить предельно допустимое значение нагрузки на любую из осей транспортного средства на период временного ограничения движения равное 5 тонн», — указано в документе, подписанном главой города. Также временное ограничение для большегрузов установят с 20 мая по 31 августа при условии, если температура воздуха днем превысит 32 °C. Временный запрет движения весной и летом не распространится на пассажирские автобусы, на грузовики, перевозящие продукты, лекарства, животных, топливо, а также на транспортные средства, вывозящие мусор на свалку.