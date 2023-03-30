В Кольцово открылся магазин от бренда Putin Team

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 30 марта состоялось открытие новой точки продаж одежды Putin Team. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бренда.
«С 30 марта 2023 года в аэропорту Кольцов начала свою работа новая точка бренда Putin Team. Магазин является уже вторым в уральской столице», — сказано в сообщении. Точка продаж стала 13 в общем списке открытий.
У создателя бренда Дмитрия Шишкина в планах на 2023 год — сформировать сеть из 30 магазинов. Также он поставил цель на развитие в направлении экспансии рынков стран Азии, среди которых можно выделить Китай, Ближний Восток и арабские страны, а также страны СНГ.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге запустили десятый флагманский магазин Putin Team Russia в гостинице Hyatt Regency. Первая точка российского бренда открылась в Шереметьево.
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