30 марта 2023

В Кольцово открылся магазин от бренда Putin Team

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие магазина Putin team Russia в Хайят. Екатеринбург, магазин putin team russia, премиум одежда
Магазин бренда Putin Team является уже вторым в Екатеринбурге Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 30 марта состоялось открытие новой точки продаж одежды Putin Team. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бренда.

«С 30 марта 2023 года в аэропорту Кольцов начала свою работа новая точка бренда Putin Team. Магазин является уже вторым в уральской столице», — сказано в сообщении. Точка продаж стала 13 в общем списке открытий.

У создателя бренда Дмитрия Шишкина в планах на 2023 год — сформировать сеть из 30 магазинов. Также он поставил цель на развитие в направлении экспансии рынков стран Азии, среди которых можно выделить Китай, Ближний Восток и арабские страны, а также страны СНГ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге запустили десятый флагманский магазин Putin Team Russia в гостинице Hyatt Regency. Первая точка российского бренда открылась в Шереметьево.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово 30 марта состоялось открытие новой точки продаж одежды Putin Team. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бренда. «С 30 марта 2023 года в аэропорту Кольцов начала свою работа новая точка бренда Putin Team. Магазин является уже вторым в уральской столице», — сказано в сообщении. Точка продаж стала 13 в общем списке открытий. У создателя бренда Дмитрия Шишкина в планах на 2023 год — сформировать сеть из 30 магазинов. Также он поставил цель на развитие в направлении экспансии рынков стран Азии, среди которых можно выделить Китай, Ближний Восток и арабские страны, а также страны СНГ. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге запустили десятый флагманский магазин Putin Team Russia в гостинице Hyatt Regency. Первая точка российского бренда открылась в Шереметьево.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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