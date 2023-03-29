Финляндия заявила, что сможет вступить в НАТО в ближайшие дни

29 марта 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

Ниинисте заявил, что Турция ускорила процесс ратификации Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Финляндия может в течение недели вступить в НАТО и стать ее полноценным членом благодаря тому, что ее заявку в ближайшее время ратифицирует Турция. Об этом сообщил финский президент Саули Ниинисте. «Я уверен, что они скоро пойдут дальше. Может быть, уже на нынешней неделе», — заявил Ниинисте в эфире Sveriges Radio. Таким образом он прокомментировал возможное решение Турции об одобрении вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Ранее Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление в состав НАТО. Это произошло 18 мая 2022 года. Позже в Кремле выразили сожаление по поводу выбранного курса финских властей. Изначально против расширения альянса выступала Турция, однако позже президент страны Рэджеп Эрдоган заявил, что власти готовы к проведению голосования в парламенте по поводу одобрения членства Финляндии в НАТО. В парламенте Венгрии также ратифицировали заявку финнов.

Финляндия может в течение недели вступить в НАТО и стать ее полноценным членом благодаря тому, что ее заявку в ближайшее время ратифицирует Турция. Об этом сообщил финский президент Саули Ниинисте. «Я уверен, что они скоро пойдут дальше. Может быть, уже на нынешней неделе», — заявил Ниинисте в эфире Sveriges Radio. Таким образом он прокомментировал возможное решение Турции об одобрении вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Ранее Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление в состав НАТО. Это произошло 18 мая 2022 года. Позже в Кремле выразили сожаление по поводу выбранного курса финских властей. Изначально против расширения альянса выступала Турция, однако позже президент страны Рэджеп Эрдоган заявил, что власти готовы к проведению голосования в парламенте по поводу одобрения членства Финляндии в НАТО. В парламенте Венгрии также ратифицировали заявку финнов.