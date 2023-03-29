29 марта 2023

Финляндия заявила, что сможет вступить в НАТО в ближайшие дни

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НАТО. Москва. stock, финляндия, президент, stock, Саули Ниинистё
Ниинисте заявил, что Турция ускорила процесс ратификации Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Финляндия может в течение недели вступить в НАТО и стать ее полноценным членом благодаря тому, что ее заявку в ближайшее время ратифицирует Турция. Об этом сообщил финский президент Саули Ниинисте.

«Я уверен, что они скоро пойдут дальше. Может быть, уже на нынешней неделе», — заявил Ниинисте в эфире Sveriges Radio. Таким образом он прокомментировал возможное решение Турции об одобрении вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

Ранее Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление в состав НАТО. Это произошло 18 мая 2022 года. Позже в Кремле выразили сожаление по поводу выбранного курса финских властей. Изначально против расширения альянса выступала Турция, однако позже президент страны Рэджеп Эрдоган заявил, что власти готовы к проведению голосования в парламенте по поводу одобрения членства Финляндии в НАТО. В парламенте Венгрии также ратифицировали заявку финнов.

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Финляндия может в течение недели вступить в НАТО и стать ее полноценным членом благодаря тому, что ее заявку в ближайшее время ратифицирует Турция. Об этом сообщил финский президент Саули Ниинисте. «Я уверен, что они скоро пойдут дальше. Может быть, уже на нынешней неделе», — заявил Ниинисте в эфире Sveriges Radio. Таким образом он прокомментировал возможное решение Турции об одобрении вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Ранее Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление в состав НАТО. Это произошло 18 мая 2022 года. Позже в Кремле выразили сожаление по поводу выбранного курса финских властей. Изначально против расширения альянса выступала Турция, однако позже президент страны Рэджеп Эрдоган заявил, что власти готовы к проведению голосования в парламенте по поводу одобрения членства Финляндии в НАТО. В парламенте Венгрии также ратифицировали заявку финнов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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