29 марта 2023

Курганская пивоварня получила медали на международной выставке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на пиво и колбасы. Курган, пиво, бутылки, алкоголь
Пивоварня «Велес» получила три медали Фото:

Курганскую пивоварню «Велес» наградили за качество нефильтрованного пива. В рамках международной выставки BeviTec в Москве участниками конкурса Росглавпиво стали 160 пивоварен, сообщается в telegram-канале «Агрохолдинг „Велес“».

«Пивоваренное предприятие „Велес“ получило медали за качество нефильтрованного пива. На ВДНХ в рамках международной выставки BeviTec в Москве наградили лучших пивоваров России. Участниками конкурса стали 160 пивоварен», — сообщается в telegram-канале.

Золотые медали пивоварня получила в номинациях «Пиво с травами и пряностями» и «Немецкий стиль Мэрцен». Еще один сорт пива получил серебряную медаль.

Ранее URA.RU писало, что продукция курганского мясокомбината «Велес» получила награду от Министерства сельского хозяйства России. Ведомство отметило местные колбасы и пиво.

Пивоварня получила две золотых и одну серебряную медали
Пивоварня получила две золотых и одну серебряную медали

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Курганскую пивоварню «Велес» наградили за качество нефильтрованного пива. В рамках международной выставки BeviTec в Москве участниками конкурса Росглавпиво стали 160 пивоварен, сообщается в telegram-канале «Агрохолдинг „Велес“». «Пивоваренное предприятие „Велес“ получило медали за качество нефильтрованного пива. На ВДНХ в рамках международной выставки BeviTec в Москве наградили лучших пивоваров России. Участниками конкурса стали 160 пивоварен», — сообщается в telegram-канале. Золотые медали пивоварня получила в номинациях «Пиво с травами и пряностями» и «Немецкий стиль Мэрцен». Еще один сорт пива получил серебряную медаль. Ранее URA.RU писало, что продукция курганского мясокомбината «Велес» получила награду от Министерства сельского хозяйства России. Ведомство отметило местные колбасы и пиво.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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