Пивоварня «Велес» получила три медали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганскую пивоварню «Велес» наградили за качество нефильтрованного пива. В рамках международной выставки BeviTec в Москве участниками конкурса Росглавпиво стали 160 пивоварен, сообщается в telegram-канале «Агрохолдинг „Велес“».

«Пивоваренное предприятие „Велес“ получило медали за качество нефильтрованного пива. На ВДНХ в рамках международной выставки BeviTec в Москве наградили лучших пивоваров России. Участниками конкурса стали 160 пивоварен», — сообщается в telegram-канале.

Золотые медали пивоварня получила в номинациях «Пиво с травами и пряностями» и «Немецкий стиль Мэрцен». Еще один сорт пива получил серебряную медаль.

Ранее URA.RU писало, что продукция курганского мясокомбината «Велес» получила награду от Министерства сельского хозяйства России. Ведомство отметило местные колбасы и пиво.