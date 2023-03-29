Курганскую пивоварню «Велес» наградили за качество нефильтрованного пива. В рамках международной выставки BeviTec в Москве участниками конкурса Росглавпиво стали 160 пивоварен, сообщается в telegram-канале «Агрохолдинг „Велес“».
«Пивоваренное предприятие „Велес“ получило медали за качество нефильтрованного пива. На ВДНХ в рамках международной выставки BeviTec в Москве наградили лучших пивоваров России. Участниками конкурса стали 160 пивоварен», — сообщается в telegram-канале.
Золотые медали пивоварня получила в номинациях «Пиво с травами и пряностями» и «Немецкий стиль Мэрцен». Еще один сорт пива получил серебряную медаль.
Ранее URA.RU писало, что продукция курганского мясокомбината «Велес» получила награду от Министерства сельского хозяйства России. Ведомство отметило местные колбасы и пиво.
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