29 марта 2023
28 марта 2023

Рыбак из ЯНАО сообщил, где хорошо ловить рыбу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, рыба, зима, зимняя рыбалка, окунь
Рыбак Виктор Альчинский сообщил, что сорога и окунь хорошо клюет на реке Нанкпех Фото:

Рыбак из Ноябрьска (ЯНАО) Виктор Альчинский сообщил о хорошем улове сороги и окуня на реке Нанкпех. О результатах рыбалки он написал в социальной сети.

«Был на реке Нанкпех, заходил со стороны самостроя, по лэпке, рыбачил с 09.00 до 12.00. Мохтаря не было, зато ловилась сорога приличного размера, почти такая, как на Етыпуре, попадался и окунь», — сообщил Виктор Альчинский в группе «Рыбалка Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

Он поделился фото улова и признался, что за три часа поймал полный пакет рыбы. Несколько раз он не мог вытащить крупную рыбу. Виктор предположил, что это может быть язь.

Ранее URA.RU рассказало, что рыбак Андрей Бабичук выловил крупных окуней и щуку на реке Етыпур. Ради рыбалки он проделал сложный путь.

Улов на реке Нанкпех
Улов на реке Нанкпех
Фото:

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Рыбак из Ноябрьска (ЯНАО) Виктор Альчинский сообщил о хорошем улове сороги и окуня на реке Нанкпех. О результатах рыбалки он написал в социальной сети. «Был на реке Нанкпех, заходил со стороны самостроя, по лэпке, рыбачил с 09.00 до 12.00. Мохтаря не было, зато ловилась сорога приличного размера, почти такая, как на Етыпуре, попадался и окунь», — сообщил Виктор Альчинский в группе «Рыбалка Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Он поделился фото улова и признался, что за три часа поймал полный пакет рыбы. Несколько раз он не мог вытащить крупную рыбу. Виктор предположил, что это может быть язь. Ранее URA.RU рассказало, что рыбак Андрей Бабичук выловил крупных окуней и щуку на реке Етыпур. Ради рыбалки он проделал сложный путь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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