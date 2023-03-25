Несмотря на трудный путь Андрей Бабичук доволен уловом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО рыбак Андрей Бабичук поймал мелкую щуку и крупных окуней, весом около килограмма. В соцсети «ВКонтакте» он рассказал, что рыбачил на реке Етыпур, но дорога до нее оказалось опасной с глубокими ямами в колее.

«Только вернулись с Етыпура, дорога до реки хорошая, но по речке это что-то. Местами в колее глубокие ямы, так что будьте аккуратны! По рыбе клевал окунь хороших размеров и мелкая щучка на мормышку. Самый большой окунь 730 грамм», — поделился Андрей Бабичук в группе «Рыбалка Ноябрьск».

Ранее URA.RU сообщало, что рыбак из ХМАО поделился хорошим уловом на озере Вышка в Белоярском районе. Он поймал пятикилограммовую щуку и семьдесят окуней.