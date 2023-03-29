29 марта 2023

Politico: Россия одержала верх над США в борьбе за две части света

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Россия продолжает развивать отношения со странами Африки и Азии, заявил Джереми Лиссуба Фото:

Россия одержала верх над США в борьбе за поддержку развивающихся стран Африки и Азии. Об этом заявил член парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго Джереми Лиссуба.

«Сверхдержавы по-своему призывают страны Африки и Азии встать на свою сторону. Но, в отличие от прошлого века, на этот раз эти государства непросто заставить сделать выбор, да и навряд ли это нужно делать. Россия это понимает. Запад — нет. Запад должен понять, что развивающиеся страны видят многочисленные противоречия в его действиях», — публикует слова Лиссуба издание Politico.

Лиссуба сделал акцент на том, что в последнее время заметно повышение товарооборота между Россией и азиатскими странами, в то время как во взаимоотношениях Запада с Азией этот показатель снижается. Многие государства Азии отказались от поддержки санкций в отношении РФ.

Африка также не осуждает открыто спецоперацию на Украине и не принимает участие в санкциях против Москвы. Кроме того, Россия продолжает поддерживать отношения с некоторыми странами Африки. Так, например, РФ поставила Малави десятки тонн удобрений, а Конго подписала с Кремлем несколько договоров о сотрудничестве, в том числе о строительстве нового нефтепровода и расширении военного сотрудничества.

Ранее резидент России Владимир Путин заявлял, что у России много друзей, несмотря на санкционную политику Запада. По его словам, Россию поддерживают африканские страны, Венгрия, Китай. Российский лидер также заявлял, что африканские страны могут занять новую роль в политике после формирования многополярного мира, отметив, что эти государства постоянно повышают свой вес и свою роль в мировых делах. По информации El Pais, Запад не ожидал такого отношения к России от стран Глобального Юга (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки). Отмечалось, что западным странам не удалось изолировать Россию.

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Россия одержала верх над США в борьбе за поддержку развивающихся стран Африки и Азии. Об этом заявил член парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго Джереми Лиссуба. «Сверхдержавы по-своему призывают страны Африки и Азии встать на свою сторону. Но, в отличие от прошлого века, на этот раз эти государства непросто заставить сделать выбор, да и навряд ли это нужно делать. Россия это понимает. Запад — нет. Запад должен понять, что развивающиеся страны видят многочисленные противоречия в его действиях», — публикует слова Лиссуба издание Politico. Лиссуба сделал акцент на том, что в последнее время заметно повышение товарооборота между Россией и азиатскими странами, в то время как во взаимоотношениях Запада с Азией этот показатель снижается. Многие государства Азии отказались от поддержки санкций в отношении РФ. Африка также не осуждает открыто спецоперацию на Украине и не принимает участие в санкциях против Москвы. Кроме того, Россия продолжает поддерживать отношения с некоторыми странами Африки. Так, например, РФ поставила Малави десятки тонн удобрений, а Конго подписала с Кремлем несколько договоров о сотрудничестве, в том числе о строительстве нового нефтепровода и расширении военного сотрудничества. Ранее резидент России Владимир Путин заявлял, что у России много друзей, несмотря на санкционную политику Запада. По его словам, Россию поддерживают африканские страны, Венгрия, Китай. Российский лидер также заявлял, что африканские страны могут занять новую роль в политике после формирования многополярного мира, отметив, что эти государства постоянно повышают свой вес и свою роль в мировых делах. По информации El Pais, Запад не ожидал такого отношения к России от стран Глобального Юга (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки). Отмечалось, что западным странам не удалось изолировать Россию.
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