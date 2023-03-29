29 марта 2023

В Кургане придется достраивать 75% самой большой школы в регионе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительная компания «ТАДК». Заозерный. Курган, строительство школы, строительство, школа долгострой, 12 микрорайон
Строительство самой большой школы в регионе завершенно почти на 25% Фото:

Завод «Курганстальмост» рассказали о готовности самой большой школы в регионе. Им предстоит достроить около 75%. Об этом предприятие сообщает в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Самая большая в Курганской области общеобразовательная школа на 1500 мест в 12-м микрорайоне Заозерного жилого массива. Степень готовности объекта 20-25 процентов», — указано в посте «Курганстальмоста».

Сообщается, что в школе за одну учебную смену смогут разместиться 60 классов по 25 человек. Между тем, в образовательном учреждении обустроят три спортивных зала (два больших и один малый). В здании также размесится актовый зал, столовая, медицинский пункт для учащихся и библиотечный центр. «Стальмост» также обустроит лыжную базу на подземном этаже.

Ранее URA.RU писало, что на строительство самой большой школы в Кургане отправили каменщиков и несколько бригад монолитчиков. Также мэрия отчиталась, что идут работы по прокладке каналов для силового кабеля.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Завод «Курганстальмост» рассказали о готовности самой большой школы в регионе. Им предстоит достроить около 75%. Об этом предприятие сообщает в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». «Самая большая в Курганской области общеобразовательная школа на 1500 мест в 12-м микрорайоне Заозерного жилого массива. Степень готовности объекта 20-25 процентов», — указано в посте «Курганстальмоста». Сообщается, что в школе за одну учебную смену смогут разместиться 60 классов по 25 человек. Между тем, в образовательном учреждении обустроят три спортивных зала (два больших и один малый). В здании также размесится актовый зал, столовая, медицинский пункт для учащихся и библиотечный центр. «Стальмост» также обустроит лыжную базу на подземном этаже. Ранее URA.RU писало, что на строительство самой большой школы в Кургане отправили каменщиков и несколько бригад монолитчиков. Также мэрия отчиталась, что идут работы по прокладке каналов для силового кабеля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...