Строительство самой большой школы в регионе завершенно почти на 25% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Завод «Курганстальмост» рассказали о готовности самой большой школы в регионе. Им предстоит достроить около 75%. Об этом предприятие сообщает в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Самая большая в Курганской области общеобразовательная школа на 1500 мест в 12-м микрорайоне Заозерного жилого массива. Степень готовности объекта 20-25 процентов», — указано в посте «Курганстальмоста».

Сообщается, что в школе за одну учебную смену смогут разместиться 60 классов по 25 человек. Между тем, в образовательном учреждении обустроят три спортивных зала (два больших и один малый). В здании также размесится актовый зал, столовая, медицинский пункт для учащихся и библиотечный центр. «Стальмост» также обустроит лыжную базу на подземном этаже.

Ранее URA.RU писало, что на строительство самой большой школы в Кургане отправили каменщиков и несколько бригад монолитчиков. Также мэрия отчиталась, что идут работы по прокладке каналов для силового кабеля.