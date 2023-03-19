На строительство самой большой школы в Кургане отправили каменщиков и монолитчиков

20 марта 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

В Кургане идет строительство школы в 12-м микрорайоне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на строительстве школы на 1,5 тысячи мест в 12-м микрорайоне работают каменщики и четыре бригады монолитчиков. Информация об этом была опубликована 20 марта на официальном сайте городской администрации. «На объекте трудятся каменщики и четыре бригады монолитчиков. Ведется монтаж опорных блоков. Также идут работы по прокладке каналов для силового кабеля, завершаются работы по тепловому пункту учета, ведутся работы по устройству теплотрассы», — цитирует пресс-служба мэрии директора управления капитального строительства Игоря Минина. Ранее URA.RU писало, что на строительство школы в Заозерном прибудет дополнительная бригада рабочих. После того как от работ на объекте отказалась московская компания, строительством занялось предприятие «Курганстальмост».

В Кургане на строительстве школы на 1,5 тысячи мест в 12-м микрорайоне работают каменщики и четыре бригады монолитчиков. Информация об этом была опубликована 20 марта на официальном сайте городской администрации. «На объекте трудятся каменщики и четыре бригады монолитчиков. Ведется монтаж опорных блоков. Также идут работы по прокладке каналов для силового кабеля, завершаются работы по тепловому пункту учета, ведутся работы по устройству теплотрассы», — цитирует пресс-служба мэрии директора управления капитального строительства Игоря Минина. Ранее URA.RU писало, что на строительство школы в Заозерном прибудет дополнительная бригада рабочих. После того как от работ на объекте отказалась московская компания, строительством занялось предприятие «Курганстальмост».