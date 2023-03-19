19 марта 2023
18 марта 2023

На строительство самой большой школы в Кургане отправили каменщиков и монолитчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная компания «ТАДК». Заозерный. Курган, строительство школы, школа долгострой, 12 микрорайон
В Кургане идет строительство школы в 12-м микрорайоне Фото:

В Кургане на строительстве школы на 1,5 тысячи мест в 12-м микрорайоне работают каменщики и четыре бригады монолитчиков. Информация об этом была опубликована 20 марта на официальном сайте городской администрации.

«На объекте трудятся каменщики и четыре бригады монолитчиков. Ведется монтаж опорных блоков. Также идут работы по прокладке каналов для силового кабеля, завершаются работы по тепловому пункту учета, ведутся работы по устройству теплотрассы», — цитирует пресс-служба мэрии директора управления капитального строительства Игоря Минина.

Ранее URA.RU писало, что на строительство школы в Заозерном прибудет дополнительная бригада рабочих. После того как от работ на объекте отказалась московская компания, строительством занялось предприятие «Курганстальмост».

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В Кургане на строительстве школы на 1,5 тысячи мест в 12-м микрорайоне работают каменщики и четыре бригады монолитчиков. Информация об этом была опубликована 20 марта на официальном сайте городской администрации. «На объекте трудятся каменщики и четыре бригады монолитчиков. Ведется монтаж опорных блоков. Также идут работы по прокладке каналов для силового кабеля, завершаются работы по тепловому пункту учета, ведутся работы по устройству теплотрассы», — цитирует пресс-служба мэрии директора управления капитального строительства Игоря Минина. Ранее URA.RU писало, что на строительство школы в Заозерном прибудет дополнительная бригада рабочих. После того как от работ на объекте отказалась московская компания, строительством занялось предприятие «Курганстальмост».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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