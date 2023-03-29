Экс-мэр Ройзман* не станет уезжать из России

30 марта 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Ройзман* не планирует никуда уезжать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) не собирается покидать Россию. Об этом он заявил журналистам сразу после того, как его выпустили из спецприемника на Елизаветинском шоссе в Екатеринбурге. «Каждый человек, который родился в России, должен быть морально готов отсидеть. Уезжать я, конечно, не буду», — заявил Ройзман. Сегодня, 30 марта, Ройзман был освобожден из спецприемника, куда его поместили на 14 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики. Экс-мэра задержали 16 марта из-за подозрений в публичной демонстрации запрещенных в России материалов. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) не собирается покидать Россию. Об этом он заявил журналистам сразу после того, как его выпустили из спецприемника на Елизаветинском шоссе в Екатеринбурге. «Каждый человек, который родился в России, должен быть морально готов отсидеть. Уезжать я, конечно, не буду», — заявил Ройзман. Сегодня, 30 марта, Ройзман был освобожден из спецприемника, куда его поместили на 14 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики. Экс-мэра задержали 16 марта из-за подозрений в публичной демонстрации запрещенных в России материалов. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов