29 марта 2023

Свердловские экстренные службы назвали дату окончания ремонта газопровода в Пелыме

Поврежденный взрывом газопровод в Пелыме отремонтируют ко 2 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение. Екатеринбург, траншея, газопровод, газификация, прокладка газопровода, газовый трубопровод, подземная прокладка
Ремонт газопровода завершат уже к ближайшим выходным Фото:

Восстановительные работы после взрыва газопровода на участке «Ямбург-Елец 1» недалеко от поселка Пелым (Свердловская область) завершатся ко 2 апреля. Об этом сообщают на экстренные службы.

«Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к середине дня воскресенья», — сообщили ТАСС представители экстренных служб. Накануне вечером на газопроводе произошла разгерметизация с возгоранием.

Ночью 29 марта стало известно, что возле поселка Пелым произошла авария на участке магистрального газопровода «Ямбург — Елец — 1», который принадлежит «Газпром трансгаз Югорск». Высота огненного факела составила 60 метров. По словам главы городского округа Пелыма Шахита Алиева, в результате происшествия никто не пострадал. Газоснабжение в поселок и соседние населенные пункты обеспечивают по параллельным газопроводам.

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Восстановительные работы после взрыва газопровода на участке «Ямбург-Елец 1» недалеко от поселка Пелым (Свердловская область) завершатся ко 2 апреля. Об этом сообщают на экстренные службы. «Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к середине дня воскресенья», — сообщили ТАСС представители экстренных служб. Накануне вечером на газопроводе произошла разгерметизация с возгоранием. Ночью 29 марта стало известно, что возле поселка Пелым произошла авария на участке магистрального газопровода «Ямбург — Елец — 1», который принадлежит «Газпром трансгаз Югорск». Высота огненного факела составила 60 метров. По словам главы городского округа Пелыма Шахита Алиева, в результате происшествия никто не пострадал. Газоснабжение в поселок и соседние населенные пункты обеспечивают по параллельным газопроводам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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