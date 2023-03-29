Свердловские экстренные службы назвали дату окончания ремонта газопровода в Пелыме

Восстановительные работы после взрыва газопровода на участке «Ямбург-Елец 1» недалеко от поселка Пелым (Свердловская область) завершатся ко 2 апреля. Об этом сообщают на экстренные службы.
«Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к середине дня воскресенья», — сообщили ТАСС представители экстренных служб. Накануне вечером на газопроводе произошла разгерметизация с возгоранием.
Ночью 29 марта стало известно, что возле поселка Пелым произошла авария на участке магистрального газопровода «Ямбург — Елец — 1», который принадлежит «Газпром трансгаз Югорск». Высота огненного факела составила 60 метров. По словам главы городского округа Пелыма Шахита Алиева, в результате происшествия никто не пострадал. Газоснабжение в поселок и соседние населенные пункты обеспечивают по параллельным газопроводам.
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