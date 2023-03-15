Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* задержала полиция

16 марта 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) задержали полицейские Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) задержали полицейские за пост в соцсети. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал адвокат Владислав Идамжапов. «За Евгением Ройзманом полицейские пришли. Кто-то еще в декабре написал донос, что он разместил в ВК экстремистскую символику. Видимо там перепост от [оппозиционера и блогера Алексея] Навального. Собираются везти в отдел для составления протокола и сразу в суд. Проблема в том, что Ройзман не зарегистрирован в ВК. Просто ни разу в жизни не заходил. Перепост был сделан в группе „Евгений Ройзман“, к которой он отношения не имеет и знать не знает, кто это сделал. Таких групп в ВК порядка 20», — отметил Владислав Идамжапов. Ранее URA.RU писало, что Евгений Ройзман предстал перед судом после того, как полиция предъявила иск на полмиллиона ему в организации незаконного митинга 31 января 2021 года. Акция прошла в поддержку блогера Алексея Навального. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) задержали полицейские за пост в соцсети. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал адвокат Владислав Идамжапов. «За Евгением Ройзманом полицейские пришли. Кто-то еще в декабре написал донос, что он разместил в ВК экстремистскую символику. Видимо там перепост от [оппозиционера и блогера Алексея] Навального. Собираются везти в отдел для составления протокола и сразу в суд. Проблема в том, что Ройзман не зарегистрирован в ВК. Просто ни разу в жизни не заходил. Перепост был сделан в группе „Евгений Ройзман“, к которой он отношения не имеет и знать не знает, кто это сделал. Таких групп в ВК порядка 20», — отметил Владислав Идамжапов. Ранее URA.RU писало, что Евгений Ройзман предстал перед судом после того, как полиция предъявила иск на полмиллиона ему в организации незаконного митинга 31 января 2021 года. Акция прошла в поддержку блогера Алексея Навального. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов