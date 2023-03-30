В Кургане не покажут якутский фильм, который произвел фурор в Москве

Новый якутский фильм произвел фурор в столице, но так и не дошел до Кургана Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Кургане в ближайшее время не планируется прокат якутского фильма «Айта». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники местных кинотеатров.

«Прокат фильма „Айта“ в ближайшее время точно не планируется. Большинство прокатчиков передают, что не слышали о самой картине из Якутии», — рассказали URA.RU работники кинотеатров.

В кинотеатре «Россия» заявили, что картины у них в прокате нет и не будет. Сотрудники кинотеатров Ultra Cinema и «Клумба» передают, что в ближайшее время прокат не стоит ждать, так как информацию об этом им пока не сообщили. На сайте развлекательного центра «Пушка» информации и возможном прокате нет. В расписании у них прописаны сеансы до 27 апреля.

Новая якутская картина от Степана Бурнашева произвела фурор в столице. В открытых источниках сообщают, что лента стала триумфатором фестиваля кино «Зимний» (в номинации «Лучшая режиссура» и «Лучшая мужская роль»). Рейтинг ожидания у зрителей России — 98%.

Якутская кинолента рассказывает историю смерти девочки по имени Айта. В ее кармане находят записку с одним словом — «Афоня». В деревне такое имя имеет единственный человек, который оказывается сотрудником полиции. Местные жители, узнав об этом, решают устроить самосуд. Отец Айты вместе со своими друзьями готовятся к вооруженному штурму участка, в котором держат сотрудника полиции.

Ранее URA.RU писало, что каждый десятый житель Курганской области посмотрел «Чебурашку». Сотрудники службы государственной статистики посчитали, сколько самый кассовый российский фильм заработал на жителях региона.