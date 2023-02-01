Каждый десятый житель Курганской области посмотрел «Чебурашку»

02 февраля 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

В Кургане посчитали, сколько с региона заработали создатели «Чебурашки» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области посчитали, сколько жителей посмотрели самый кассовый российский фильм «Чебурашка». Информация об этом сообщается в группе службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Фильм „Чебурашка“ собрал 21 миллион рублей. Посмотрели фильм 91 тысяча жителей региона. В среднем за один сеанс картина заработала 11 тысяч рублей», — указано в посте Свердловскстата. Сообщается, что в Курганской области проживает почти 805 тысяч человек (по данным на 1 января 2022 года). Фильм «Чебурашка» собрал в прокате более пяти миллиардов рублей, что делает его самой кассовой кинокартиной в России. Сотрудники Свердловскстата рассказали, что за январь число зрителей достигло почти 19 миллионов человек. «В среднем за один сеанс картина заработала 19 тысяч рублей», — пояснили в службе госстатистики. Ранее URA.RU писало, что курганцы массово идут в кинотеатры на самый кассовый российский фильм. Сотрудники местных кинотеатров сообщили о повышенном спросе на фильм «Чебурашка». В некоторых кинотеатрах добавили дополнительные прокаты фильма.

В Курганской области посчитали, сколько жителей посмотрели самый кассовый российский фильм «Чебурашка». Информация об этом сообщается в группе службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Фильм „Чебурашка“ собрал 21 миллион рублей. Посмотрели фильм 91 тысяча жителей региона. В среднем за один сеанс картина заработала 11 тысяч рублей», — указано в посте Свердловскстата. Сообщается, что в Курганской области проживает почти 805 тысяч человек (по данным на 1 января 2022 года). Фильм «Чебурашка» собрал в прокате более пяти миллиардов рублей, что делает его самой кассовой кинокартиной в России. Сотрудники Свердловскстата рассказали, что за январь число зрителей достигло почти 19 миллионов человек. «В среднем за один сеанс картина заработала 19 тысяч рублей», — пояснили в службе госстатистики. Ранее URA.RU писало, что курганцы массово идут в кинотеатры на самый кассовый российский фильм. Сотрудники местных кинотеатров сообщили о повышенном спросе на фильм «Чебурашка». В некоторых кинотеатрах добавили дополнительные прокаты фильма.