01 февраля 2023

Каждый десятый житель Курганской области посмотрел «Чебурашку»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане посчитали, сколько с региона заработали создатели «Чебурашки» Фото:

В Курганской области посчитали, сколько жителей посмотрели самый кассовый российский фильм «Чебурашка». Информация об этом сообщается в группе службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Фильм „Чебурашка“ собрал 21 миллион рублей. Посмотрели фильм 91 тысяча жителей региона. В среднем за один сеанс картина заработала 11 тысяч рублей», — указано в посте Свердловскстата.

Сообщается, что в Курганской области проживает почти 805 тысяч человек (по данным на 1 января 2022 года). Фильм «Чебурашка» собрал в прокате более пяти миллиардов рублей, что делает его самой кассовой кинокартиной в России. Сотрудники Свердловскстата рассказали, что за январь число зрителей достигло почти 19 миллионов человек. «В среднем за один сеанс картина заработала 19 тысяч рублей», — пояснили в службе госстатистики.

Ранее URA.RU писало, что курганцы массово идут в кинотеатры на самый кассовый российский фильм. Сотрудники местных кинотеатров сообщили о повышенном спросе на фильм «Чебурашка». В некоторых кинотеатрах добавили дополнительные прокаты фильма.

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В Курганской области посчитали, сколько жителей посмотрели самый кассовый российский фильм «Чебурашка». Информация об этом сообщается в группе службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Фильм „Чебурашка“ собрал 21 миллион рублей. Посмотрели фильм 91 тысяча жителей региона. В среднем за один сеанс картина заработала 11 тысяч рублей», — указано в посте Свердловскстата. Сообщается, что в Курганской области проживает почти 805 тысяч человек (по данным на 1 января 2022 года). Фильм «Чебурашка» собрал в прокате более пяти миллиардов рублей, что делает его самой кассовой кинокартиной в России. Сотрудники Свердловскстата рассказали, что за январь число зрителей достигло почти 19 миллионов человек. «В среднем за один сеанс картина заработала 19 тысяч рублей», — пояснили в службе госстатистики. Ранее URA.RU писало, что курганцы массово идут в кинотеатры на самый кассовый российский фильм. Сотрудники местных кинотеатров сообщили о повышенном спросе на фильм «Чебурашка». В некоторых кинотеатрах добавили дополнительные прокаты фильма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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