Кремль: Россия не бросит священников Киево-Печерской лавры

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле заявили, что Россия не бросит на произвол судьбы священников Киево-Печерской лавры Фото:

Россия не останется в стороне от судьбы священников, служащих в Киево-Печерской лавре, если они будут изгнаны из обители. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Если они будут выселены из Лавры, все будет зависеть от их решения: что они будут делать дальше. Безусловно, в России никто не останется безучастным к их дальнейшей судьбе, если это потребуется», — заявил Песков.

Киевские власти пытаются выселить священников из Киево-Печерской лавры. Настоятель обители, митрополит Павел (Лебедь) напрямую обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Священник заявил, что Господь не простит Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви.

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Россия не останется в стороне от судьбы священников, служащих в Киево-Печерской лавре, если они будут изгнаны из обители. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Если они будут выселены из Лавры, все будет зависеть от их решения: что они будут делать дальше. Безусловно, в России никто не останется безучастным к их дальнейшей судьбе, если это потребуется», — заявил Песков. Киевские власти пытаются выселить священников из Киево-Печерской лавры. Настоятель обители, митрополит Павел (Лебедь) напрямую обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Священник заявил, что Господь не простит Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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