Кремль: Россия не бросит священников Киево-Печерской лавры

Россия не останется в стороне от судьбы священников, служащих в Киево-Печерской лавре, если они будут изгнаны из обители. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Если они будут выселены из Лавры, все будет зависеть от их решения: что они будут делать дальше. Безусловно, в России никто не останется безучастным к их дальнейшей судьбе, если это потребуется», — заявил Песков.
Киевские власти пытаются выселить священников из Киево-Печерской лавры. Настоятель обители, митрополит Павел (Лебедь) напрямую обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Священник заявил, что Господь не простит Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви.
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