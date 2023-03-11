Патриарх Кирилл обвинил руководство Украины в репрессиях

12 марта 2023 в 00:54 Размер текста - 17 +

Патриах Кирилл вступился за Киево-Печерскую лавру Фото: Сергей Русанов © URA.RU Захват Киево-Печерской лавры является репрессивными действиями Киева. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Работа комиссии по поиску нарушений в деятельности монастыря имела непрозрачный характер. Ее репрессивная цель — полное изгнание монашествующих из лавры — не скрывалась украинскими чиновниками», — приводит слова патриарха сайт отдела внешних церковных связей Московской патриархии. Обращение патриарх Кирилл направил предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому, генсекам ООН и ОБСЕ, и ряду других деятелей. Ранее стало известно, что монахов Киево-Печерской лавры обязали освободить здание, которое является собственностью Киева. Им дали срок до 29 марта, пишет «Царьград». Позднее в Украинской православной церкви заявили, что для выселения монахов нет никаких юридических оснований, передает RT.

Захват Киево-Печерской лавры является репрессивными действиями Киева. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Работа комиссии по поиску нарушений в деятельности монастыря имела непрозрачный характер. Ее репрессивная цель — полное изгнание монашествующих из лавры — не скрывалась украинскими чиновниками», — приводит слова патриарха сайт отдела внешних церковных связей Московской патриархии. Обращение патриарх Кирилл направил предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому, генсекам ООН и ОБСЕ, и ряду других деятелей. Ранее стало известно, что монахов Киево-Печерской лавры обязали освободить здание, которое является собственностью Киева. Им дали срок до 29 марта, пишет «Царьград». Позднее в Украинской православной церкви заявили, что для выселения монахов нет никаких юридических оснований, передает RT.