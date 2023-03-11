Патриарх Кирилл обвинил руководство Украины в репрессиях

Захват Киево-Печерской лавры является репрессивными действиями Киева. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Работа комиссии по поиску нарушений в деятельности монастыря имела непрозрачный характер. Ее репрессивная цель — полное изгнание монашествующих из лавры — не скрывалась украинскими чиновниками», — приводит слова патриарха сайт отдела внешних церковных связей Московской патриархии. Обращение патриарх Кирилл направил предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому, генсекам ООН и ОБСЕ, и ряду других деятелей.
Ранее стало известно, что монахов Киево-Печерской лавры обязали освободить здание, которое является собственностью Киева. Им дали срок до 29 марта, пишет «Царьград». Позднее в Украинской православной церкви заявили, что для выселения монахов нет никаких юридических оснований, передает RT.
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Захват Киево-Печерской лавры является репрессивными действиями Киева. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Работа комиссии по поиску нарушений в деятельности монастыря имела непрозрачный характер. Ее репрессивная цель — полное изгнание монашествующих из лавры — не скрывалась украинскими чиновниками», — приводит слова патриарха сайт отдела внешних церковных связей Московской патриархии. Обращение патриарх Кирилл направил предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому, генсекам ООН и ОБСЕ, и ряду других деятелей. Ранее стало известно, что монахов Киево-Печерской лавры обязали освободить здание, которое является собственностью Киева. Им дали срок до 29 марта, пишет «Царьград». Позднее в Украинской православной церкви заявили, что для выселения монахов нет никаких юридических оснований, передает RT.