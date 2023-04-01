01 апреля 2023

Военный эксперт назвал два главных направления контрудара ВСУ

Полковник в отставке Литовкин: ВСУ захотят контратаковать в Запорожье и Бахмуте
© Служба новостей «URA.RU»
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Об успешности контрнаступлений можно говорить лишь во время реального боя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины совершат попытку контрнаступления в Запорожской области и в районе Артемовска (Бахмута). Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Направление на Крым, Херсон. Они пытаются перерезать сухопутный путь на Крым — Запорожское направление., на Запорожскую АЭС. Также направление, где Артемовск (Бахмут), Соледарско-Угледарская дуга. В этих направлениях могут наступать. Но способны к этому или не способны, можно увидеть только во время реального боя», — сказал Виктор Литовкин.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов заявил, что вооруженные силы РФ вместо активного наступления по линии фронта решили заняться уничтожением западной военной техники, что поможет ослабить ВСУ. При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовящемся наступлении украинской армии. В ответ на это полковник ВВС в запасе, герой РФ Владимир Богодухов предложил выстроить линию обороны и нанести упреждающий удар.

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Вооруженные силы Украины совершат попытку контрнаступления в Запорожской области и в районе Артемовска (Бахмута). Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Направление на Крым, Херсон. Они пытаются перерезать сухопутный путь на Крым — Запорожское направление., на Запорожскую АЭС. Также направление, где Артемовск (Бахмут), Соледарско-Угледарская дуга. В этих направлениях могут наступать. Но способны к этому или не способны, можно увидеть только во время реального боя», — сказал Виктор Литовкин. Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов заявил, что вооруженные силы РФ вместо активного наступления по линии фронта решили заняться уничтожением западной военной техники, что поможет ослабить ВСУ. При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовящемся наступлении украинской армии. В ответ на это полковник ВВС в запасе, герой РФ Владимир Богодухов предложил выстроить линию обороны и нанести упреждающий удар.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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