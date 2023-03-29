Министр обороны Украины раскрыл сроки наступления ВСУ

Министр обороны Украины Резников анонсировал наступление ВСУ в конце весны
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Вооруженные силы Украины. stock, армия, украина, танк, ВСУ, stock, т-64
Украина собирается атаковать на нескольких направлениях Фото:
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Украинская армия может начать наступление в конце весны, так как пока земля еще влажная, что осложняет ведение боев. Об этом рассказал Министр обороны Украины Алексей Резников.

«Уже это [контратака] планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они [Генштаб] решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Думаю, в апреле—мае мы наступление увидим», — сказал Резников в интервью «Украинской студии».

ВСУ готовятся к наступлению в Запорожской области, они могут начать сухопутную операцию и форсирование Днепра, считают власти региона. Российские пилоты уже заявили о готовности к атаке Киева. Украина может начать наступление на Луганском и Запорожском направлениях, а также попытаться разрушить сухопутный мост в Крым, передает Nation News. Однако ВСУ не смогут военным путем захватить Крым и Донбасс из-за нехватки техники и бойцов, рассказывал URA.RU военный аналитик Александр Михайлов.

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Украинская армия может начать наступление в конце весны, так как пока земля еще влажная, что осложняет ведение боев. Об этом рассказал Министр обороны Украины Алексей Резников. «Уже это [контратака] планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они [Генштаб] решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Думаю, в апреле—мае мы наступление увидим», — сказал Резников в интервью «Украинской студии». ВСУ готовятся к наступлению в Запорожской области, они могут начать сухопутную операцию и форсирование Днепра, считают власти региона. Российские пилоты уже заявили о готовности к атаке Киева. Украина может начать наступление на Луганском и Запорожском направлениях, а также попытаться разрушить сухопутный мост в Крым, передает Nation News. Однако ВСУ не смогут военным путем захватить Крым и Донбасс из-за нехватки техники и бойцов, рассказывал URA.RU военный аналитик Александр Михайлов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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