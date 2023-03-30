Опытного политика убирают из руководства курганской ЕР

Елена Воронович выйдет из состава президиума курганской ЕР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замдиректора Центра Илизарова, депутата курганской облдумы Елену Воронович убирают из президиума областного политсовета «Единой России». Об изменениях в руководстве партии URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. В пресс-службе ЕР информацию о ротации кадров подтвердили.

«Из президиума реготделения ЕР убирают замдиректора Центра Илизарова Елену Воронович. В партии она состоит с 2003 года. У нее многолетний политический опыт. У нее есть влияние в медицинских кругах», — рассказал инсайдер. Другой собеседник агентства из политокружения добавил, что из президиума также будет выходить экс-глава Каргапольского района Сергей Князев. По его словам, вместо них включат председателя федерации фигурного катания Ларису Соколову и секретаря Макушинского совета ветеранов Галину Шадрину. Решения будут приняты на конференции «Единой России» 31 марта.

В разговоре с корреспондентом URA.RU секретарь регионального отделения ЕР Александр Ильтяков уточнил, что кадровые изменения в руководящем составе партии — это обычная работа. В пресс-службе партии агентству подтвердили, что на конференции пройдет ротация политсовета.

Получить оперативный комментарий у Воронович не получилось. На момент публикации депутат не ответила на сообщение корреспондента URA.RU в мессенджере. Князев сообщил агентству, что его выход из состава президиума связан с ротацией кадров.

Ранее URA.RU писало, что Воронович стала членом президиума регионального политсовета ЕР в конце января 2022 года. Также она является заместителем секретаря партии.