Мэр Кургана вошла в число VIP-единороссов

Елена Ситникова вошла в президиум курганской ЕР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова вошла в президиум областного политсовета партии «Единая Россия». Это коллегиальный орган, который принимает основные и самые важные решения. Вопрос о включении ее кандидатуры в политсовет ЕР был рассмотрен на конференции, которая прошла 29 января, передает корреспондент URA.RU.

«Члены политсовета выбираются из числа членов партии тайным голосованием сроком на 5 лет. В его состав вошли 12 человек: депутаты ГД Александр Ильтяков, Сергей Лисовский, Дмитрий Фролов (спикер облдумы), Лариса Кокорина (замгубернатора по соцполитике), Елена Ситникова (глава Кургана), Игорь Прозоров (спикер гордумы Кургана) депутаты облдумы Елена Воронович, Родион Вяткин, Марат Исламов, Валерий Порубов, Сергей Князев (глава Каргапольского района), Александр Столбов (глава Далматовского района)», — было озвучено на конференции. За новых членов политсовета единороссы проголосовали большинством.

Ранее URA.RU писало, что бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов выбыл из регионального политсовета «Единой России» и его президиума. Помимо него из состава политсовета также выбыли: депутат облдумы Евгений Кафеев, Владимир Саблин (не работает), Александр Сапожников (руководитель Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Курганской области).

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