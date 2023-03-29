29 марта 2023

Пермяк попал в ДТП и остался должен 400 тысяч рублей за ремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Пермяк должен выплатить также 4,5 тысячи рублей за экспертизу после ДТП Фото:

Жительница Перми попала в аварию и подала иск в суд на виновника. Теперь другой участник ДТП должен более 400 тысяч рублей собственнице за ремонт, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда города.

«Взыскать с Большакова А.С. в пользу Бланк Н.В. материальный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия, в размере 402 400 рублей, расходы, связанные с оплатой экспертизы, в размере 4 500 рублей», — говорится в решении. Также небольшую сумму истцу удалось взыскать с «Ингосстраха».

Истец после аварии обратилась в «Ингосстрах», чтобы получить страховку на ремонт авто. После разбирательств с компанией сумма была выплачена, однако она покрыла ремонт авто только с учетом износа запчастей. Для покрытия остальной суммы в 400 тысяч рублей пермячка обратилась в суд, чтобы взыскать их с виновника аварии, который на судебное заседание не явился.

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Жительница Перми попала в аварию и подала иск в суд на виновника. Теперь другой участник ДТП должен более 400 тысяч рублей собственнице за ремонт, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда города. «Взыскать с Большакова А.С. в пользу Бланк Н.В. материальный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия, в размере 402 400 рублей, расходы, связанные с оплатой экспертизы, в размере 4 500 рублей», — говорится в решении. Также небольшую сумму истцу удалось взыскать с «Ингосстраха». Истец после аварии обратилась в «Ингосстрах», чтобы получить страховку на ремонт авто. После разбирательств с компанией сумма была выплачена, однако она покрыла ремонт авто только с учетом износа запчастей. Для покрытия остальной суммы в 400 тысяч рублей пермячка обратилась в суд, чтобы взыскать их с виновника аварии, который на судебное заседание не явился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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