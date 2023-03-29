Пермяк попал в ДТП и остался должен 400 тысяч рублей за ремонт

30 марта 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Пермяк должен выплатить также 4,5 тысячи рублей за экспертизу после ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми попала в аварию и подала иск в суд на виновника. Теперь другой участник ДТП должен более 400 тысяч рублей собственнице за ремонт, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда города. «Взыскать с Большакова А.С. в пользу Бланк Н.В. материальный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия, в размере 402 400 рублей, расходы, связанные с оплатой экспертизы, в размере 4 500 рублей», — говорится в решении. Также небольшую сумму истцу удалось взыскать с «Ингосстраха». Истец после аварии обратилась в «Ингосстрах», чтобы получить страховку на ремонт авто. После разбирательств с компанией сумма была выплачена, однако она покрыла ремонт авто только с учетом износа запчастей. Для покрытия остальной суммы в 400 тысяч рублей пермячка обратилась в суд, чтобы взыскать их с виновника аварии, который на судебное заседание не явился.

Жительница Перми попала в аварию и подала иск в суд на виновника. Теперь другой участник ДТП должен более 400 тысяч рублей собственнице за ремонт, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда города. «Взыскать с Большакова А.С. в пользу Бланк Н.В. материальный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия, в размере 402 400 рублей, расходы, связанные с оплатой экспертизы, в размере 4 500 рублей», — говорится в решении. Также небольшую сумму истцу удалось взыскать с «Ингосстраха». Истец после аварии обратилась в «Ингосстрах», чтобы получить страховку на ремонт авто. После разбирательств с компанией сумма была выплачена, однако она покрыла ремонт авто только с учетом износа запчастей. Для покрытия остальной суммы в 400 тысяч рублей пермячка обратилась в суд, чтобы взыскать их с виновника аварии, который на судебное заседание не явился.