В ХМАО подскочили цены на бензин

В нескольких муниципалитетах ХМАО подскочили цены на бензин. Как сообщили в региональном аналитическом центре Югры, за неделю максимальное повышение отмечено в Ханты-Мансийском районе.
«Ханты-Мансийский район, средняя розничная цена бензина АИ-92 — 48,13 рублей. Темп роста — 102,43%», — сообщается в документах на сайте аналитического центра. Неделей ранее стоимость бензина этой марки в муниципалитете составляла 46,99 рублей.
Стоимость бензина марки АИ-92 в округе варьируется от 37 рублей 95 копеек до 50 рублей 88 копеек за литр топлива, АИ-95 — от 40 рублей 48 копеек до 54 рублей 40 копеек. За неделю средняя стоимость газа до 11,93 рублей за литр увеличилась в Нижневартовске. В Кондинском и Нижневартовском районах повысилась стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95. Рост отдельных видов топлива также отмечен в Мегионе, Нефтеюганске, Нягани, а также в Сургутском и Нефтеюганском районах.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на АЗС неделю выросли цены на топливо. Автомобилисты заметили, что стоимость бензина повысилась на несколько рублей.
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