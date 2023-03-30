В ХМАО подскочили цены на бензин

31 марта 2023 в 00:14 Размер текста - 17 +

В муниципалитетах ХМАО выросли цены на топливо Фото: Денис Моргунов © URA.RU В нескольких муниципалитетах ХМАО подскочили цены на бензин. Как сообщили в региональном аналитическом центре Югры, за неделю максимальное повышение отмечено в Ханты-Мансийском районе. «Ханты-Мансийский район, средняя розничная цена бензина АИ-92 — 48,13 рублей. Темп роста — 102,43%», — сообщается в документах на сайте аналитического центра. Неделей ранее стоимость бензина этой марки в муниципалитете составляла 46,99 рублей. Стоимость бензина марки АИ-92 в округе варьируется от 37 рублей 95 копеек до 50 рублей 88 копеек за литр топлива, АИ-95 — от 40 рублей 48 копеек до 54 рублей 40 копеек. За неделю средняя стоимость газа до 11,93 рублей за литр увеличилась в Нижневартовске. В Кондинском и Нижневартовском районах повысилась стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95. Рост отдельных видов топлива также отмечен в Мегионе, Нефтеюганске, Нягани, а также в Сургутском и Нефтеюганском районах. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на АЗС неделю выросли цены на топливо. Автомобилисты заметили, что стоимость бензина повысилась на несколько рублей.

В нескольких муниципалитетах ХМАО подскочили цены на бензин. Как сообщили в региональном аналитическом центре Югры, за неделю максимальное повышение отмечено в Ханты-Мансийском районе. «Ханты-Мансийский район, средняя розничная цена бензина АИ-92 — 48,13 рублей. Темп роста — 102,43%», — сообщается в документах на сайте аналитического центра. Неделей ранее стоимость бензина этой марки в муниципалитете составляла 46,99 рублей. Стоимость бензина марки АИ-92 в округе варьируется от 37 рублей 95 копеек до 50 рублей 88 копеек за литр топлива, АИ-95 — от 40 рублей 48 копеек до 54 рублей 40 копеек. За неделю средняя стоимость газа до 11,93 рублей за литр увеличилась в Нижневартовске. В Кондинском и Нижневартовском районах повысилась стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95. Рост отдельных видов топлива также отмечен в Мегионе, Нефтеюганске, Нягани, а также в Сургутском и Нефтеюганском районах. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на АЗС неделю выросли цены на топливо. Автомобилисты заметили, что стоимость бензина повысилась на несколько рублей.