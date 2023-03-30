30 марта 2023

Бастрыкин потребовал доклад о стройке в городском бору Челябинска

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Природа в челябинском городском бору. Челябинск, природа, река миасс
В городском бору Челябинска планируется строительство многоэтажки Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о возможных нарушениях при строительстве домов в челябинском городском бору. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад по информации о возможных незаконных действиях при выдаче разрешений на строительство в городе Челябинске. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении СКР.

В ведомстве уточнили, что речь идет о стройке многоэтажки в городском бору Челябинска. Об этом стало известно из СМИ после обращения местного депутата в правоохранительные органы.

Ранее мэрия Челябинска отозвала разрешение на строительство в городском бору у фирмы ООО «Техсервис», которая аффилирована с бизнесом депутата Госдумы Олега Колесникова. Компания планировала строить гостиницу, спорткомплекс и подземную парковку, но так и не начала этого делать с 2017 года.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о возможных нарушениях при строительстве домов в челябинском городском бору. Об этом сообщила пресс-служба СКР. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад по информации о возможных незаконных действиях при выдаче разрешений на строительство в городе Челябинске. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении СКР. В ведомстве уточнили, что речь идет о стройке многоэтажки в городском бору Челябинска. Об этом стало известно из СМИ после обращения местного депутата в правоохранительные органы. Ранее мэрия Челябинска отозвала разрешение на строительство в городском бору у фирмы ООО «Техсервис», которая аффилирована с бизнесом депутата Госдумы Олега Колесникова. Компания планировала строить гостиницу, спорткомплекс и подземную парковку, но так и не начала этого делать с 2017 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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