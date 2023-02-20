Депутату Госдумы запретили строить в челябинском бору гостиницу и спорткомплекс

Фирма, аффилированная с депутатом Олегом Колесниковым, не получила продление разрешения на строительство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска отказала фирме ООО «Техсервис», аффилированной с бизнесом депутата Госдумы Олега Колесникова, строить в сосновом бору гостиницу, спорткомплекс и подземную парковку. Как пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии, поводом для этого стало бездействие компании.

«В конце 2017 года мэрия Челябинска при главе Евгении Тефтелеве по заявлению ООО „Техсервис“ выдала четыре разрешения на строительство по улице Лесопарковая, 6а. Речь шла о строительстве многофункционального спортивного комплекса, объектов общественного питания, апартаментов гостиничного типа высотой в 24 этажа и подземной парковкой», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Застройщику ООО «Техсервис» 21 февраля отказали продлить срок действия разрешения на строительство первого этапа. Поскольку с 2017 года по настоящее время компания фактически не начинала какие-либо работы по реализации строительства, отмечают в мэрии.

«Земельные участки, где предполагается строительство объектов с проживанием большого количества людей, находятся рядом с территорией городского бора. Администрация Челябинска ранее предлагала „Техсервис“ рассмотреть вариант строительства малоэтажного жилья, не более 8 этажей, вместо предполагаемых 24-этажных апартаментов», — добавили в мэрии.

URA.RU связалось с пресс-службой депутата Колесникова, который сам сейчас находится добровольцев в зоне СВО. Пресс-служба пообещала предоставить комментарий позже.