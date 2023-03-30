«Ведомости»: российских школьников хотят учить управлять беспилотниками

31 марта 2023 в 03:53 Размер текста - 17 +

Школьники смогут получить базовые знания в области беспилотной авиации, считает Глеб Бабинцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В российских школах предлагают ввести теоретические и практические занятия по беспилотной авиации. Соответствующее предложение в Минтранс направила профильная ассоциация «Аэронекст». Эту информацию подтвердил гендиректор ассоциации Глеб Бабинцев, отметив, что изучение работы с беспилотниками в школах должно помочь обеспечить кадровый суверенитет России в авиационной сфере. «Беспилотная авиация может стать частью школьной программы в рамках предмета „Технология“. Предмет нужно дополнить модулями, которые позволят школьникам получить базовые знания в области авиации. Например, в рамках программы было бы полезно изучать типы конструкций и программное обеспечение для обработки данных с беспилотников», — передают слова Бабинцева «Ведомости». По информации Минобрнауки, специалистов в области беспилотников уже активно готовят в университетах. На данный момент около 30 тысяч человек обучаются по программам, связанных с обслуживанием и эксплуатацией беспилотных авиационных систем (БАС), пишет издание. Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил включить основы программирования, управления и эксплуатации дронов в школьный курс информатики, пишет RT. Он отметил, что в условиях проведения специальной военной операции профессия оператора беспилотных летательных аппаратов особенно актуальна. URA.RU сообщало, что пермские школы, в которых появились инженерные авиаклассы, получат миллионы рублей из краевого бюджета. Средства пойдут на обучение детей проектировке и пилотированию беспилотников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В российских школах предлагают ввести теоретические и практические занятия по беспилотной авиации. Соответствующее предложение в Минтранс направила профильная ассоциация «Аэронекст». Эту информацию подтвердил гендиректор ассоциации Глеб Бабинцев, отметив, что изучение работы с беспилотниками в школах должно помочь обеспечить кадровый суверенитет России в авиационной сфере. «Беспилотная авиация может стать частью школьной программы в рамках предмета „Технология“. Предмет нужно дополнить модулями, которые позволят школьникам получить базовые знания в области авиации. Например, в рамках программы было бы полезно изучать типы конструкций и программное обеспечение для обработки данных с беспилотников», — передают слова Бабинцева «Ведомости». По информации Минобрнауки, специалистов в области беспилотников уже активно готовят в университетах. На данный момент около 30 тысяч человек обучаются по программам, связанных с обслуживанием и эксплуатацией беспилотных авиационных систем (БАС), пишет издание. Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил включить основы программирования, управления и эксплуатации дронов в школьный курс информатики, пишет RT. Он отметил, что в условиях проведения специальной военной операции профессия оператора беспилотных летательных аппаратов особенно актуальна. URA.RU сообщало, что пермские школы, в которых появились инженерные авиаклассы, получат миллионы рублей из краевого бюджета. Средства пойдут на обучение детей проектировке и пилотированию беспилотников.