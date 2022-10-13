Пермских школьников обучат созданию беспилотников

Школьники смогут сами научиться создавать и пилотировать беспилотники Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермские школы, в которых появились инженерные авиаклассы, получат миллионы рублей из краевого бюджета. Средства пойдут на инновационную деятельность, а именно, обучение детей по направлению «авиастроение». Базовые знания позволят учащимся проектировать и пилотировать беспилотники, освоить программирование, 3D печать и другие важные в авиаконструкторском деле направления. Детали работы инженерных классов обсудили на заседании члены краевого правительства, за которым следил корреспондент URA.RU.

Проект по созданию инженерных классов реализуется пермскими предприятиями «Искра», «ОДК-СТАР», «Протон-ПМ», «ОДК-Авиадвигатель» совместно с «Ростехом». В этом году в проект вошли четыре пермские школы (учащиеся 8-10 классов), но, как отметил в ходе заседания правительства губернатор Дмитрий Махонин, всего предстоит открыть 12 инженерных авиаклассов. «Нам нужно сделать так, чтобы ребята со школьной скамьи более усиленно постигали точные науки, имели возможность углубленно изучать их. У нас с вами задачи обеспечить все это финансированием», — обратился к присутствующим коллегам Махонин. За период с 2022 по 2024 годы краевые власти выделят на создание таких классов 23,5 млн рублей.

Первые инженерные классы открылись в четырех пермских школах Фото: сайт МАОУ «Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева»

Основной акцент в инженерных классах сделан на углубленное изучение профильных предметов: математики, физики, информатики. Дополнительные программы включают в себя авиамоделирование, программирование и пилотирование беспилотных летательных аппаратов, 3D-моделирование и 3D-печать, производственные технологии, композитные материалы.

В 2023 году к проекту подключатся еще две школы, а помимо восьмых и десятых классов, обучение будет вестись в девятых и одиннадцатых классах, отметила министр образования и науки края Раиса Кассина. «Мы не только будем финансировать, но и сопровождать этот проект», — отметила министр. По ее словам, школьникам не только предстоит углубленно изучать теорию — совместно с Пермским политехом они на практике реализуют свои научно-технические проекты. После окончания школы учащиеся имеют высокие шансы поступить в инженерные вузы, а затем трудоустроиться на предприятия авиастроительного профиля, прежде всего, Пермского края, подчеркнула Кассина.

Старшеклассники займутся изучением авиамоделирования в профильных классах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Все образовательные учреждения успешно защитили свои инновационные программы на краевом экспертном совете. Прошу принять постановление правительства о выделении дополнительного финансирования на реализацию инновационных программ этими образовательными учреждениями», — сказала Кассина. Предложение главы краевого минобразования члены регионального правительства поддержали единогласно.

Указом президента Владимира Путина 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачи, которые предстоит решить — привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества.