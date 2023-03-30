30 марта 2023

В Минобороны назвали время возращения срочников домой

Генштаб РФ: все срочники будут уволены со службы в установленные сроки
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Отправка мобилизованных. Тюмень, отправка в армию, проводы в армию, мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Все отслужившие срочники будут уволены вовремя, отметил Владимир Цимлянский Фото:
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Мобилизация в России

Все военнослужащие, которые пройдут службу в установленные сроки, будут уволены в запас и отправлены домой. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

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«Хочу успокоить военнослужащих по призыву и напомнить, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки службы, будут своевременно уволены», — заявил Владимир Цимлянский, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что после увольнения они будут отправлены к местам своего проживания.

С 1 апреля в России начинается весенний призыв в армию. Соответствущий закон подписал президент России Владимир Путин. Вручение повесток во время призыва будет происходить в электронном виде, отметил Цимлянский. По его словам, данная мера сможет устранить случаи необоснованного призыва в армию.

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Все военнослужащие, которые пройдут службу в установленные сроки, будут уволены в запас и отправлены домой. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. «Хочу успокоить военнослужащих по призыву и напомнить, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки службы, будут своевременно уволены», — заявил Владимир Цимлянский, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что после увольнения они будут отправлены к местам своего проживания. С 1 апреля в России начинается весенний призыв в армию. Соответствущий закон подписал президент России Владимир Путин. Вручение повесток во время призыва будет происходить в электронном виде, отметил Цимлянский. По его словам, данная мера сможет устранить случаи необоснованного призыва в армию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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