В Минобороны назвали время возращения срочников домой

Все военнослужащие, которые пройдут службу в установленные сроки, будут уволены в запас и отправлены домой. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«Хочу успокоить военнослужащих по призыву и напомнить, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки службы, будут своевременно уволены», — заявил Владимир Цимлянский, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что после увольнения они будут отправлены к местам своего проживания.
С 1 апреля в России начинается весенний призыв в армию. Соответствущий закон подписал президент России Владимир Путин. Вручение повесток во время призыва будет происходить в электронном виде, отметил Цимлянский. По его словам, данная мера сможет устранить случаи необоснованного призыва в армию.
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