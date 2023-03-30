В Минобороны назвали время возращения срочников домой

Генштаб РФ: все срочники будут уволены со службы в установленные сроки

31 марта 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Все отслужившие срочники будут уволены вовремя, отметил Владимир Цимлянский Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Все военнослужащие, которые пройдут службу в установленные сроки, будут уволены в запас и отправлены домой. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Новость по теме Как получить отсрочку от армии в 2023 году. Инфографика «Хочу успокоить военнослужащих по призыву и напомнить, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки службы, будут своевременно уволены», — заявил Владимир Цимлянский, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что после увольнения они будут отправлены к местам своего проживания. С 1 апреля в России начинается весенний призыв в армию. Соответствущий закон подписал президент России Владимир Путин. Вручение повесток во время призыва будет происходить в электронном виде, отметил Цимлянский. По его словам, данная мера сможет устранить случаи необоснованного призыва в армию.

Все военнослужащие, которые пройдут службу в установленные сроки, будут уволены в запас и отправлены домой. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. «Хочу успокоить военнослужащих по призыву и напомнить, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки службы, будут своевременно уволены», — заявил Владимир Цимлянский, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что после увольнения они будут отправлены к местам своего проживания. С 1 апреля в России начинается весенний призыв в армию. Соответствущий закон подписал президент России Владимир Путин. Вручение повесток во время призыва будет происходить в электронном виде, отметил Цимлянский. По его словам, данная мера сможет устранить случаи необоснованного призыва в армию.