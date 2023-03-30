30 марта 2023

Минобороны с 1 апреля будет рассылать повестки по электронной почте

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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
В случае сбоя рассылки повестки будут вручать очно, уточнил Владимир Цимлянский Фото:
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Мобилизация в России

Оповещение граждан о призыве на срочную службу с 1 апреля будет проходить в электронном виде. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде», — заявил Владимир Цимлянский, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что в случае сбоя в работе рассылки повесток они будут доставляться традиционным способом — вручением.

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Он также отметил, что была сформирована единая электронная база данных. Она находится в распоряжении Минобороны России. Такая система позволяет устранить случаи необоснованного призыва на службу, заключил Владимир Цимлянский.

В марте гражданам России стали приходить повестки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вручение повесток до начала весеннего призыва проводится для уточнения данных, передает «Национальная служба новостей». В конце марта президент России Владиимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию с 1 апреля.

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Оповещение граждан о призыве на срочную службу с 1 апреля будет проходить в электронном виде. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. «Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде», — заявил Владимир Цимлянский, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что в случае сбоя в работе рассылки повесток они будут доставляться традиционным способом — вручением. Он также отметил, что была сформирована единая электронная база данных. Она находится в распоряжении Минобороны России. Такая система позволяет устранить случаи необоснованного призыва на службу, заключил Владимир Цимлянский. В марте гражданам России стали приходить повестки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вручение повесток до начала весеннего призыва проводится для уточнения данных, передает «Национальная служба новостей». В конце марта президент России Владиимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию с 1 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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