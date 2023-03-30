Минобороны с 1 апреля будет рассылать повестки по электронной почте

Оповещение граждан о призыве на срочную службу с 1 апреля будет проходить в электронном виде. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде», — заявил Владимир Цимлянский, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что в случае сбоя в работе рассылки повесток они будут доставляться традиционным способом — вручением.
Он также отметил, что была сформирована единая электронная база данных. Она находится в распоряжении Минобороны России. Такая система позволяет устранить случаи необоснованного призыва на службу, заключил Владимир Цимлянский.
В марте гражданам России стали приходить повестки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вручение повесток до начала весеннего призыва проводится для уточнения данных, передает «Национальная служба новостей». В конце марта президент России Владиимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию с 1 апреля.
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