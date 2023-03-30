В Генштабе заявили, что срочники будут служить в России

31 марта 2023 в 08:15 Размер текста - 17 +

Весенний призыв начинается 1 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Все срочники будут проходить военную службу на территории России. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. «Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации», — сказал Владимир Цимлянский. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что начало весенней кампании по призыву начнется в установленный срок. Весенний призыв будет идти с 1 апреля до 15 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает агентство « Невские новости ». Согласно тексту документа, на службу будет призвано 147 тысяч человек. Все граждане, проходящие срочную службу, будут своевременно уволены и отправлены домой, отметил Цимлянский.

Все срочники будут проходить военную службу на территории России. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. «Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации», — сказал Владимир Цимлянский. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что начало весенней кампании по призыву начнется в установленный срок. Весенний призыв будет идти с 1 апреля до 15 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает агентство «Невские новости». Согласно тексту документа, на службу будет призвано 147 тысяч человек. Все граждане, проходящие срочную службу, будут своевременно уволены и отправлены домой, отметил Цимлянский.