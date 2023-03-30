Башкирский геймер создал Екатеринбург в Minecraft. Фото

31 марта 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Молодой человек смог воссоздать «Екатеринбург-Сити» и Ельцин Центр Фото: Анна Майорова © URA.RU Геймер из Стерлитамака (Башкортостан) Артем Леонтьев за месяц построил Екатеринбург в компьютерной игре Minecraft. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам автор проекта Артем Леонтьев. «Екатеринбург очень интересный город. Особенно меня заинтересовал район „Екатеринбург-Сити“, так как мне нравится вся эта тема с небоскребами и высотками. Строился район где-то месяц: начиная с подготовки рельефа и заканчивая последним блоком», — поделился молодой человек. Как признался Артем, в Minecraft он играет уже девять лет, но строительством и созданием масштабных проектов занимается последние четыре года. «Сейчас я планирую дальше строить свой родной город Стерлитамак и Уфу (да, я не являюсь жителем Екатеринбурга и Свердловской области). Сейчас хочу немного отдохнуть от масштабных построек и строить хрущевки, набережные, парки и частные дома в своем родном городе», — поделился планами геймер.

Геймер из Стерлитамака (Башкортостан) Артем Леонтьев за месяц построил Екатеринбург в компьютерной игре Minecraft. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам автор проекта Артем Леонтьев. «Екатеринбург очень интересный город. Особенно меня заинтересовал район „Екатеринбург-Сити“, так как мне нравится вся эта тема с небоскребами и высотками. Строился район где-то месяц: начиная с подготовки рельефа и заканчивая последним блоком», — поделился молодой человек. Как признался Артем, в Minecraft он играет уже девять лет, но строительством и созданием масштабных проектов занимается последние четыре года. «Сейчас я планирую дальше строить свой родной город Стерлитамак и Уфу (да, я не являюсь жителем Екатеринбурга и Свердловской области). Сейчас хочу немного отдохнуть от масштабных построек и строить хрущевки, набережные, парки и частные дома в своем родном городе», — поделился планами геймер.