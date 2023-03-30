30 марта 2023

Башкирский геймер создал Екатеринбург в Minecraft. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Б.Н.Ельцину в день 90-летия со дня рождения первого Президента России. Екатеринбург, памятник ельцину, ельцин центр, президентский центр имени ельцина бн
Молодой человек смог воссоздать «Екатеринбург-Сити» и Ельцин Центр Фото:

Геймер из Стерлитамака (Башкортостан) Артем Леонтьев за месяц построил Екатеринбург в компьютерной игре Minecraft. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам автор проекта Артем Леонтьев.

«Екатеринбург очень интересный город. Особенно меня заинтересовал район „Екатеринбург-Сити“, так как мне нравится вся эта тема с небоскребами и высотками. Строился район где-то месяц: начиная с подготовки рельефа и заканчивая последним блоком», — поделился молодой человек.

Как признался Артем, в Minecraft он играет уже девять лет, но строительством и созданием масштабных проектов занимается последние четыре года. «Сейчас я планирую дальше строить свой родной город Стерлитамак и Уфу (да, я не являюсь жителем Екатеринбурга и Свердловской области). Сейчас хочу немного отдохнуть от масштабных построек и строить хрущевки, набережные, парки и частные дома в своем родном городе», — поделился планами геймер.

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Геймер из Стерлитамака (Башкортостан) Артем Леонтьев за месяц построил Екатеринбург в компьютерной игре Minecraft. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам автор проекта Артем Леонтьев. «Екатеринбург очень интересный город. Особенно меня заинтересовал район „Екатеринбург-Сити“, так как мне нравится вся эта тема с небоскребами и высотками. Строился район где-то месяц: начиная с подготовки рельефа и заканчивая последним блоком», — поделился молодой человек. Как признался Артем, в Minecraft он играет уже девять лет, но строительством и созданием масштабных проектов занимается последние четыре года. «Сейчас я планирую дальше строить свой родной город Стерлитамак и Уфу (да, я не являюсь жителем Екатеринбурга и Свердловской области). Сейчас хочу немного отдохнуть от масштабных построек и строить хрущевки, набережные, парки и частные дома в своем родном городе», — поделился планами геймер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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