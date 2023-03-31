По заблокированной из-за снегопада трассе М4 «Дон» пошли первые фуры. Видео

31 марта 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Движение по трассе в Ростовской области восстанавливается, сообщили в региональном ГУ МЧС Фото: Александр Елизаров © URA.RU Движение на трассе М4 «Дон» восстанавливается. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. По трассе проехали первые фуры. «В направлении Москвы пошли первые фуры. По состоянию на 08:00 организована работа 8 стационарных пунктов обогрева и питания, снегоходами по 7 маршрутам осуществляется доставка продуктов, тяжелой техникой организован подвоз топлива для заправки транспорта участников дорожного движения», — сообщает ГУ МЧС по Ростовской области в своем telegram-канале. В настоящий момент эвакуирован 51 человек, демонтирована часть ограждений. Ведутся работы по расчистке дороги, бульдозеры формируют «карманы» для проезда автомобилей. Ранее в Ростовской области был введен режим ЧС из-за снегопада. Движение остановилось на участке трассы М4 «Дон» с 907 по 983 км, передает VSE42.ru. На трассе был организован пункт обогрева. Пробку на трассе удалось сократить с 60 до 30 километров, сообщает телеканал 360.

Движение на трассе М4 «Дон» восстанавливается. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. По трассе проехали первые фуры. «В направлении Москвы пошли первые фуры. По состоянию на 08:00 организована работа 8 стационарных пунктов обогрева и питания, снегоходами по 7 маршрутам осуществляется доставка продуктов, тяжелой техникой организован подвоз топлива для заправки транспорта участников дорожного движения», — сообщает ГУ МЧС по Ростовской области в своем telegram-канале. В настоящий момент эвакуирован 51 человек, демонтирована часть ограждений. Ведутся работы по расчистке дороги, бульдозеры формируют «карманы» для проезда автомобилей. Ранее в Ростовской области был введен режим ЧС из-за снегопада. Движение остановилось на участке трассы М4 «Дон» с 907 по 983 км, передает VSE42.ru. На трассе был организован пункт обогрева. Пробку на трассе удалось сократить с 60 до 30 километров, сообщает телеканал 360.