Движение на трассе М4 «Дон» восстанавливается. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. По трассе проехали первые фуры.
«В направлении Москвы пошли первые фуры. По состоянию на 08:00 организована работа 8 стационарных пунктов обогрева и питания, снегоходами по 7 маршрутам осуществляется доставка продуктов, тяжелой техникой организован подвоз топлива для заправки транспорта участников дорожного движения», — сообщает ГУ МЧС по Ростовской области в своем telegram-канале. В настоящий момент эвакуирован 51 человек, демонтирована часть ограждений. Ведутся работы по расчистке дороги, бульдозеры формируют «карманы» для проезда автомобилей.
Ранее в Ростовской области был введен режим ЧС из-за снегопада. Движение остановилось на участке трассы М4 «Дон» с 907 по 983 км, передает VSE42.ru. На трассе был организован пункт обогрева. Пробку на трассе удалось сократить с 60 до 30 километров, сообщает телеканал 360.
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