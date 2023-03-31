Москалькова: Украина срывает обмен пленными

Российский омбудсмен ждет, что Киев заберет своих солдат
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Киев срывает очередной обмен пленными с Россией. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По словам омбудсмена, три недели назад украинская сторона заверила ее, что 70 военнослужащих ВСУ, которых Киев не пожелал обменять, будут включены в списки и возвращены на родину. «Список пополнился, а украинская сторона молчит», —
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