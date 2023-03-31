Москалькова: Украина срывает обмен пленными

31 марта 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Российский омбудсмен ждет, что Киев заберет своих солдат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев срывает очередной обмен пленными с Россией. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По словам омбудсмена, три недели назад украинская сторона заверила ее, что 70 военнослужащих ВСУ, которых Киев не пожелал обменять, будут включены в списки и возвращены на родину. «Список пополнился, а украинская сторона молчит», — написала омбудсмен в своем telegram-канале. Сейчас в списке пленных уже 133 фамилии, отметила Москалькова.

Киев срывает очередной обмен пленными с Россией. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По словам омбудсмена, три недели назад украинская сторона заверила ее, что 70 военнослужащих ВСУ, которых Киев не пожелал обменять, будут включены в списки и возвращены на родину. «Список пополнился, а украинская сторона молчит», — написала омбудсмен в своем telegram-канале. Сейчас в списке пленных уже 133 фамилии, отметила Москалькова.