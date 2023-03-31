Москалькова: Украина срывает обмен пленными

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Татьяна Москалькова. Екатеринбург, москалькова татьяна
Российский омбудсмен ждет, что Киев заберет своих солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев срывает очередной обмен пленными с Россией. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, три недели назад украинская сторона заверила ее, что 70 военнослужащих ВСУ, которых Киев не пожелал обменять, будут включены в списки и возвращены на родину. «Список пополнился, а украинская сторона молчит», — написала омбудсмен в своем telegram-канале. Сейчас в списке пленных уже 133 фамилии, отметила Москалькова.

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Киев срывает очередной обмен пленными с Россией. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По словам омбудсмена, три недели назад украинская сторона заверила ее, что 70 военнослужащих ВСУ, которых Киев не пожелал обменять, будут включены в списки и возвращены на родину. «Список пополнился, а украинская сторона молчит», — написала омбудсмен в своем telegram-канале. Сейчас в списке пленных уже 133 фамилии, отметила Москалькова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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