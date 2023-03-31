Глава редколлегии URA.RU Михаил Вьюгин стал лучшим медиаменеджером России

31 марта 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Михаил Вьюгин стал лучшим медиаменеджером года Фото: Александр Мамаев © URA.RU Глава редакционной коллегии информагентства URA.RU Михаил Вьюгин стал лучшим медиаменеджером России. Лауреатов премии «Золотое перо России» огласил глава секретариата, управляющий делами Союза журналистов России Денис Токарский. Он также отметил URA.RU как единственное федеральное СМИ, базирующееся за пределами Москвы. Михаил Вьюгин в ответном слове подчеркнул, что такую награду может получить только руководитель отзывчивой команды, которая готова к экспериментам. URA.RU делится результатами своих экспериментов, успехов и провалов с коллегами, отметил Вьюгин, а недавно экс-главред агентства Иван Некрасов возглавил факультет журналистики Уральского федерального университета и теперь передает лучшие практики студентам. «Я признателен Союзу журналистов России, лично Владимиру Геннадьевичу Соловьеву за поддержку, которую они оказали Ивану в его непростой работе, и за оценку работы нашего агентства», — сказал Михаил Вьюгин. Также награду как лучшие медиаменеджеры получили генеральный директор «Сибинформбюро», председатель Тюменского отделения СЖР Павел Девайкин и руководитель информагентства «Тульская пресса» Илья Степанов. Специальный приз «За смелость при исполнении служебного долга» вручили военному корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Коцу. Почетное звание «Золотое перо российской журналистики» получили гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и военкор телеканала «Россия-1» Николай Долгачев. Награду в категории «Легенда журналистики» получили участник Великой Отечественной войны, 97-летний фоторепортер Юрий Транквиллицкий, и еще пять журналистов. Премия «Золотое перо России» учреждена Союзом журналистов России. Она присуждается ежегодно за профессиональные заслуги в отечественной прессе, телевидении и радио. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава редакционной коллегии информагентства URA.RU Михаил Вьюгин стал лучшим медиаменеджером России. Лауреатов премии «Золотое перо России» огласил глава секретариата, управляющий делами Союза журналистов России Денис Токарский. Он также отметил URA.RU как единственное федеральное СМИ, базирующееся за пределами Москвы. Михаил Вьюгин в ответном слове подчеркнул, что такую награду может получить только руководитель отзывчивой команды, которая готова к экспериментам. URA.RU делится результатами своих экспериментов, успехов и провалов с коллегами, отметил Вьюгин, а недавно экс-главред агентства Иван Некрасов возглавил факультет журналистики Уральского федерального университета и теперь передает лучшие практики студентам. «Я признателен Союзу журналистов России, лично Владимиру Геннадьевичу Соловьеву за поддержку, которую они оказали Ивану в его непростой работе, и за оценку работы нашего агентства», — сказал Михаил Вьюгин. Также награду как лучшие медиаменеджеры получили генеральный директор «Сибинформбюро», председатель Тюменского отделения СЖР Павел Девайкин и руководитель информагентства «Тульская пресса» Илья Степанов. Специальный приз «За смелость при исполнении служебного долга» вручили военному корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Коцу. Почетное звание «Золотое перо российской журналистики» получили гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и военкор телеканала «Россия-1» Николай Долгачев. Награду в категории «Легенда журналистики» получили участник Великой Отечественной войны, 97-летний фоторепортер Юрий Транквиллицкий, и еще пять журналистов. Премия «Золотое перо России» учреждена Союзом журналистов России. Она присуждается ежегодно за профессиональные заслуги в отечественной прессе, телевидении и радио.