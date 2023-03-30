30 марта 2023

Жители ХМАО просят Бастрыкина о помощи из-за аварийного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Руководителю СКР написали жалобу «ВКонтакте» Фото:

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело из-за жалобы жителей поселения Луговое, которых не расселяют из аварийного дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением о длительном нерасселении аварийного жилого дома в поселке Луговом в ХМАО. К председателю СКР обратилась жительница поселка Лугового. Она сообщила о длительном непринятии мер к расселению аварийного жилого дома 1960 года постройки, где она проживает. Отмечается, что из-за длительного затопления и сырости гниют конструкции дома, разрушается фундамент, что создает угрозу безопасности жильцов», — сообщили в ведомстве.

Еще в 2021 году дом был призван аварийным, но до сих пор не попал в список объектов, подлежащих расселению. По данному факту следственным управлением уже начата процессуальная проверка. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Михаилу Мокшину необходимо представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, а также мерах к восстановлению жилищных прав граждан», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрии Советского района устроят проверку из-за провалившегося пола в жилом доме. Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента с провалившимся полом и намерен дать оценку действиям чиновников.

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Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело из-за жалобы жителей поселения Луговое, которых не расселяют из аварийного дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением о длительном нерасселении аварийного жилого дома в поселке Луговом в ХМАО. К председателю СКР обратилась жительница поселка Лугового. Она сообщила о длительном непринятии мер к расселению аварийного жилого дома 1960 года постройки, где она проживает. Отмечается, что из-за длительного затопления и сырости гниют конструкции дома, разрушается фундамент, что создает угрозу безопасности жильцов», — сообщили в ведомстве. Еще в 2021 году дом был призван аварийным, но до сих пор не попал в список объектов, подлежащих расселению. По данному факту следственным управлением уже начата процессуальная проверка. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Михаилу Мокшину необходимо представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, а также мерах к восстановлению жилищных прав граждан», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что мэрии Советского района устроят проверку из-за провалившегося пола в жилом доме. Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента с провалившимся полом и намерен дать оценку действиям чиновников.
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