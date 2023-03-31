Кремль: Орбан поднял чрезвычайно опасную тему

Песков назвал чрезвычайно опасной темой обсуждение Евросоюзом отправки миротворцев на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Дмитрий Песков назвал заявление Виктора Орбана о миротворцах чрезвычайно опасным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что страны Евросоюза готовятся обсуждать отправку миротворцев на Украину, очень опасная тема. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что такая мера возможна только с согласия всех сторон конфликта.

«Если речь идет уже о серьезных пероговорах, это чрезвычайно опасные обсуждения. Подобные силы в мировой практике применяются с согласия обеих сторон», — заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что страны Евросоюза готовятся обсуждать отправку миротворцев на Украину, очень опасная тема. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что такая мера возможна только с согласия всех сторон конфликта. «Если речь идет уже о серьезных пероговорах, это чрезвычайно опасные обсуждения. Подобные силы в мировой практике применяются с согласия обеих сторон», — заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...