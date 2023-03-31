Кремль: Орбан поднял чрезвычайно опасную тему

Песков назвал чрезвычайно опасной темой обсуждение Евросоюзом отправки миротворцев на Украину

31 марта 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков назвал заявление Виктора Орбана о миротворцах чрезвычайно опасным Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что страны Евросоюза готовятся обсуждать отправку миротворцев на Украину, очень опасная тема. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что такая мера возможна только с согласия всех сторон конфликта. «Если речь идет уже о серьезных пероговорах, это чрезвычайно опасные обсуждения. Подобные силы в мировой практике применяются с согласия обеих сторон», — заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что страны Евросоюза готовятся обсуждать отправку миротворцев на Украину, очень опасная тема. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что такая мера возможна только с согласия всех сторон конфликта. «Если речь идет уже о серьезных пероговорах, это чрезвычайно опасные обсуждения. Подобные силы в мировой практике применяются с согласия обеих сторон», — заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.