30 марта 2023

Пермская художественная галерея вступила в сообщество промышленников

© Служба новостей «URA.RU»
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В музее планируют больше совместных с бизнесом проектов Фото:

Пермская художественная галерея стала членом торгово-промышленной палаты региона. В музее надеются, что это поможет наладить связи с бизнесменами для совместных проектов.

«Пермская художественная галерея вступила в Пермскую торгово-промышленную палату. Участие в союзе ТПП дает нам новые возможности для налаживания контактов и сотрудничества с разными направлениями бизнеса», — сообщила галерея в соцсетях.

Первым совместным мероприятием станет круглый стол «Сувенир культуры — культура сувенира». На нем музейщики хотят обсудить с рекламными агентствами и производителями сувениров возможности коллаборации в этой сфере.

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Пермская художественная галерея стала членом торгово-промышленной палаты региона. В музее надеются, что это поможет наладить связи с бизнесменами для совместных проектов. «Пермская художественная галерея вступила в Пермскую торгово-промышленную палату. Участие в союзе ТПП дает нам новые возможности для налаживания контактов и сотрудничества с разными направлениями бизнеса», — сообщила галерея в соцсетях. Первым совместным мероприятием станет круглый стол «Сувенир культуры — культура сувенира». На нем музейщики хотят обсудить с рекламными агентствами и производителями сувениров возможности коллаборации в этой сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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