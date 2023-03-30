Пермская художественная галерея вступила в сообщество промышленников

31 марта 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

В музее планируют больше совместных с бизнесом проектов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская художественная галерея стала членом торгово-промышленной палаты региона. В музее надеются, что это поможет наладить связи с бизнесменами для совместных проектов. «Пермская художественная галерея вступила в Пермскую торгово-промышленную палату. Участие в союзе ТПП дает нам новые возможности для налаживания контактов и сотрудничества с разными направлениями бизнеса», — сообщила галерея в соцсетях. Первым совместным мероприятием станет круглый стол «Сувенир культуры — культура сувенира». На нем музейщики хотят обсудить с рекламными агентствами и производителями сувениров возможности коллаборации в этой сфере.

Пермская художественная галерея стала членом торгово-промышленной палаты региона. В музее надеются, что это поможет наладить связи с бизнесменами для совместных проектов. «Пермская художественная галерея вступила в Пермскую торгово-промышленную палату. Участие в союзе ТПП дает нам новые возможности для налаживания контактов и сотрудничества с разными направлениями бизнеса», — сообщила галерея в соцсетях. Первым совместным мероприятием станет круглый стол «Сувенир культуры — культура сувенира». На нем музейщики хотят обсудить с рекламными агентствами и производителями сувениров возможности коллаборации в этой сфере.