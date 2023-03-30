Шумков дал новые полномочия заму для борьбы с бизнесменами, разбивающими дороги

Кургански чиновники подключатся к борьбе с перегрузом на дорогах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил своему заместителю Константину Малышеву борьбу с предпринимателями, которые разбивают дороги. На бизнесменов, которые перевозят грузы с превышением норм, устраивают облавы с участием правоохранительных органов и Ространснадзора. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к силовикам.

«Шумков взял на особый контроль этот вопрос и поручил все контакты с силовиками по теме перегруза своему заму Малышеву. Шумков через Москву выбивает деньги на ремонты дорог, их активно делают, а потом недобросовестные бизнесмены разбивают эти дороги. Сейчас в период таяния они особенно уязвимы», — говорит инсайдер.

Особое внимание проверяющие сейчас уделят предпринимателям, которые перевозят строительные материалы. А именно песок, предназначенный для изготовления материала для строительства стен на заводе в Кургане. Также проверяющие продолжат контролировать автомобили, перевозящие зерно. Недавно было задержано 10 таких машин. За каждую из них бизнесмену грозит до 1,5 млн рублей штрафа.

В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос по поводу новых полномочий Малышева. На момент публикации ответ не поступил.

По данным властей, в Курганской области за последние четыре года отремонтировано и построено более 1600 км дорог. В планах 2023 года привести в порядок еще 330 км.