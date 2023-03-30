В Перми на Южной дамбе сбили велосипедиста

По словам очевидцев, сбитый велосипедист был пьян
В Перми на Южной дамбе автомобиль сбил мужчину. Об этом сообщает портал «В Курсе».
«Днем на Южной дамбе сбили мужчину. Сбитый мужчина был на велосипеде, по внешнему виду он пьян», — сообщили изданию очевидцы случившегося.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Понятым правоохранители привлекли курьера службы доставки «Delivery Club».
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