30 марта 2023

В Перми на Южной дамбе сбили велосипедиста

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с велосипедом. Челябинск, происшествие, дтп, авария, велосипед, дорога
По словам очевидцев, сбитый велосипедист был пьян Фото:

В Перми на Южной дамбе автомобиль сбил мужчину. Об этом сообщает портал «В Курсе».

«Днем на Южной дамбе сбили мужчину. Сбитый мужчина был на велосипеде, по внешнему виду он пьян», — сообщили изданию очевидцы случившегося.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Понятым правоохранители привлекли курьера службы доставки «Delivery Club».

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В Перми на Южной дамбе автомобиль сбил мужчину. Об этом сообщает портал «В Курсе». «Днем на Южной дамбе сбили мужчину. Сбитый мужчина был на велосипеде, по внешнему виду он пьян», — сообщили изданию очевидцы случившегося. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Понятым правоохранители привлекли курьера службы доставки «Delivery Club».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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