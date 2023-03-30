30 марта 2023

Таксист украл у челябинки деньги, которые она передала ему за секс

© Служба новостей «URA.RU»
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Таксист отказался от роли проститутки Фото:

В Челябинске таксист украл деньги у клиентки, которые она передала ему за секс. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, челябинка заплатила мужчине семь тысяч рублей.

«Предложение заняться с ней сексом челябинка озвучила таксисту прямо в машине. За это она предложила ему семь тысяч рублей. Также она дала деньги на алкоголь. Таксист согласился на ее условия. Но, уже находясь в магазине, передумал и скрылся с деньгами клиентки», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчину быстро отыскали. Но к тому моменту он уже успел потратить украденные деньги. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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В Челябинске таксист украл деньги у клиентки, которые она передала ему за секс. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, челябинка заплатила мужчине семь тысяч рублей. «Предложение заняться с ней сексом челябинка озвучила таксисту прямо в машине. За это она предложила ему семь тысяч рублей. Также она дала деньги на алкоголь. Таксист согласился на ее условия. Но, уже находясь в магазине, передумал и скрылся с деньгами клиентки», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчину быстро отыскали. Но к тому моменту он уже успел потратить украденные деньги. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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