Таксист украл у челябинки деньги, которые она передала ему за секс

Таксист отказался от роли проститутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске таксист украл деньги у клиентки, которые она передала ему за секс. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, челябинка заплатила мужчине семь тысяч рублей.

«Предложение заняться с ней сексом челябинка озвучила таксисту прямо в машине. За это она предложила ему семь тысяч рублей. Также она дала деньги на алкоголь. Таксист согласился на ее условия. Но, уже находясь в магазине, передумал и скрылся с деньгами клиентки», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчину быстро отыскали. Но к тому моменту он уже успел потратить украденные деньги. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.