Пермяк засудил застройщика за кривые стены в доме

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Избрание меры пресечения Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, судья
Суд снизил сумму требуемой компенсации Фото:

Житель Перми отсудил у застройщика более 30 тысяч рублей из-за недостатков в купленной квартире. В новом жилье были неровные стены, трещины и другое, говорится в решении на сайте Ленинского районного суда Перми.

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик „СИТИ Проект“ в пользу Петухова А.В. в счет возмещения стоимости устранения недостатков в размере 22 104 рублей, неустойку в размере 7 515,36 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей», — говорится в решении. Также застройщик должен заплатить штраф и услуги представителя истца.

Изначально истец просил взыскать с компании в ее пользу почти 200 тысяч рублей. По его мнению, эта сумма полностью покрыла бы расходы и убытки, понесенный из-за недостатков. Среди дефектов пермяк обнаружил нервное очертание стены в коридоре, трещины в санузле и отслоение обоев. Последние недостатки не являются виной застройщика. Поэтому суд снизил сумму компенсации.

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Житель Перми отсудил у застройщика более 30 тысяч рублей из-за недостатков в купленной квартире. В новом жилье были неровные стены, трещины и другое, говорится в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. «Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик „СИТИ Проект“ в пользу Петухова А.В. в счет возмещения стоимости устранения недостатков в размере 22 104 рублей, неустойку в размере 7 515,36 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей», — говорится в решении. Также застройщик должен заплатить штраф и услуги представителя истца. Изначально истец просил взыскать с компании в ее пользу почти 200 тысяч рублей. По его мнению, эта сумма полностью покрыла бы расходы и убытки, понесенный из-за недостатков. Среди дефектов пермяк обнаружил нервное очертание стены в коридоре, трещины в санузле и отслоение обоев. Последние недостатки не являются виной застройщика. Поэтому суд снизил сумму компенсации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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