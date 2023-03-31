Пермяк засудил застройщика за кривые стены в доме

Суд снизил сумму требуемой компенсации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Перми отсудил у застройщика более 30 тысяч рублей из-за недостатков в купленной квартире. В новом жилье были неровные стены, трещины и другое, говорится в решении на сайте Ленинского районного суда Перми.

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик „СИТИ Проект“ в пользу Петухова А.В. в счет возмещения стоимости устранения недостатков в размере 22 104 рублей, неустойку в размере 7 515,36 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей», — говорится в решении. Также застройщик должен заплатить штраф и услуги представителя истца.

Изначально истец просил взыскать с компании в ее пользу почти 200 тысяч рублей. По его мнению, эта сумма полностью покрыла бы расходы и убытки, понесенный из-за недостатков. Среди дефектов пермяк обнаружил нервное очертание стены в коридоре, трещины в санузле и отслоение обоев. Последние недостатки не являются виной застройщика. Поэтому суд снизил сумму компенсации.