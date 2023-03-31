Голосование о новой схеме выборов в Екатеринбурге закончилось скандалом: чиновников ждет суд

Пришедших 917 человек едва уместили в двух залах, из-за этого слушания чуть не сорвались Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга провела поправки в Устав, предполагающие новую схему выборов в гордуму — через публичные слушания. Голосование закончилось скандалом: как стало известно URA.RU, эсеры пойдут в суд.

Предложенная мэром города Алексеем Орловым схема предполагает увеличение количества одномандатных округов с 18 до 25 и сокращение «списочных» мест в думе с 18 до десяти. Также поправки содержат пункт о том, что у спикера думы будет не один заместитель, как сейчас, а несколько.

Против реформы выступил пул депутатов, подконтрольный спикеру думы Игорю Володину (фракция совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова), которого Орлов хочет сместить, и оппозиционные партии (им, в частности, будет тяжелее привлекать спонсоров). Известно, что перед слушаниями по городским чатам рассылались призывы явиться и проголосовать «против» — за 500 рублей. Пришедших 917 человек едва уместили в двух залах.

За поправки высказались в итоге 442 человека, против — 423, еще 14 воздержались. Оппозиция победила в одном из двух залов.

Почему «не голосовали» 38 человек, в администрации оперативно объяснить не смогли. Депутат гордумы от «Справедливой России» Александр Караваев, близкий к группе Кочеткова-Володина, усомнился в подсчетах и заявил корреспонденту, что пойдет в суд. По его словам, для успеха мэрии было необходимо, чтобы проголосовало большинство от 917, а не от числа поднявших руки.

При этом решение участников публичных слушаний не является обязательным для гордумы. Хотя это важная часть политеса. Победа в слушаниях дает одной из сторон преимущество.

Дума будет голосовать по поправкам 11 апреля. Орлову необходимо 24 голоса. В ближайшие дни он проведет серию встреч, чтобы исключить разногласия хотя бы внутри фракции «Единой России».